В ДНР рассказали о небоевых потерях ВСУ в Донбассе

По данным донецких правоохранительных органов, в недельном докладе руководителя Донецкого зонального отделения военной службы правоопорядка сообщается о фактах гибели 18 военнослужащих. Различные травмы получили еще 14 человек.

Отмечается, что трое военных покончили жизнь самоубийством. Четверо силовиков подорвались на своих минах, еще двое отравились некачественным алкоголем, четверо погибли при неосторожном обращении с оружием, а пятеро скончались в медучреждениях от пневмонии.