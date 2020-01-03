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В ДНР рассказали о небоевых потерях ВСУ в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР рассказали о небоевых потерях ВСУ в Донбассе

16:09 03.01.2020 (обновлено: 16:11 03.01.2020)
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. В Управлении народной милиции ДНР рассказали о небоевых потерях среди украинских силовиков в Донбассе.
По данным донецких правоохранительных органов, в недельном докладе руководителя Донецкого зонального отделения военной службы правоопорядка сообщается о фактах гибели 18 военнослужащих. Различные травмы получили еще 14 человек.
Отмечается, что трое военных покончили жизнь самоубийством. Четверо силовиков подорвались на своих минах, еще двое отравились некачественным алкоголем, четверо погибли при неосторожном обращении с оружием, а пятеро скончались в медучреждениях от пневмонии.
От неуставных отношений пострадали 12 украинских военнослужащих. Трое из них – офицеры, добавили в ДНР.
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