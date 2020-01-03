В Минобороны России прокомментировали убийство генерала Сулеймани
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Недальновидное убийство Соединенными Штатами главы спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани ведет к резкой эскалации на Ближнем Востоке и негативным последствиям для международной безопасности, заявили в Минобороны России.
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Недальновидное убийство Соединенными Штатами главы спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани ведет к резкой эскалации на Ближнем Востоке и негативным последствиям для международной безопасности, заявили в Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, генерал Сулеймани являлся грамотным военачальником и имел заслуженный авторитет и влияние на Ближнем Востоке. В Минобороны напомнили, что Сулеймани задолго до создания США международной коалиции организовал борьбу с ИГИЛ* и "Аль Каидой"* в Сирии и Ираке.
Накануне вечером Соединенные Штаты нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта. Он унес жизни десяти человек, в том числе генерала Сулеймани. В Пентагоне заявили, что удар санкционировал президент Дональд Трамп.
Власти Ирана пообещали отомстить за гибель Сулеймани, российский МИД назвал действия США "авантюрным шагом".
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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