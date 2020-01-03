Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T01:45+0300
https://ria.ru/20200103/1563094839.html
В Минобороны России прокомментировали убийство генерала Сулеймани
https://cdn25.img.ria.ru/images/156309/43/1563094357_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_4ddac65b0445bfd028b06c14bac8ecdb.jpg
РИА Новости
В Минобороны России прокомментировали убийство генерала Сулеймани
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Недальновидное убийство Соединенными Штатами главы спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани ведет к резкой эскалации на Ближнем Востоке и негативным последствиям для международной безопасности, заявили в Минобороны России.
2020-01-03T16:12+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=28040593&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/156308/87/1563088765_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_cb76dc06340049137b8846140c02df76.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156308/87/1563088765_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_493af7a984a53ba1b0485f9949520328.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156308/87/1563088765_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_e7a19bfdb8db5c2bb256e43396a4d422.jpg
PT0M20S

В Минобороны России прокомментировали убийство генерала Сулеймани

16:12 03.01.2020 (обновлено: 01:45 04.01.2020)
5564
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeДемонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Недальновидное убийство Соединенными Штатами главы спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани ведет к резкой эскалации на Ближнем Востоке и негативным последствиям для международной безопасности, заявили в Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, генерал Сулеймани являлся грамотным военачальником и имел заслуженный авторитет и влияние на Ближнем Востоке. В Минобороны напомнили, что Сулеймани задолго до создания США международной коалиции организовал борьбу с ИГИЛ* и "Аль Каидой"* в Сирии и Ираке.
Накануне вечером Соединенные Штаты нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта. Он унес жизни десяти человек, в том числе генерала Сулеймани. В Пентагоне заявили, что удар санкционировал президент Дональд Трамп.
Власти Ирана пообещали отомстить за гибель Сулеймани, российский МИД назвал действия США "авантюрным шагом".
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
9013663
Обсудить 1
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияСШАВ мире
Рекомендуем
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
В Госдуме считают, что американские спецслужбы "подставили" Трампа
Рейхстаг
В Германии рассказали о переговорах с Ираном после убийства Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Египетский эксперт прокомментировал ситуацию после убийства Сулеймани
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
Минск приостановил экспорт нефтепродуктов
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
МИД Турции сожалеет в связи с убийством Сулеймани
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани
Президент США Дональд Трамп
Трамп: Иран никогда не выигрывал войну, но не проигрывал переговоры
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Эксперт: смерть Сулеймани изменит характер противостояния США и Ирана
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Эксперт SIPRI назвал убийство Сулеймани шагом к войне в регионе
Фрагмент автомобиля, в котором погиб иранский генерал Касем Сулеймани при обстреле американскими ракетами международного аэропорта Багдада
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала ситуацию после убийства Сулеймани
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Иран "жестко" ответил на послание США касательно убийства Сулеймани
Иранские полицейские во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Госсекретарь США Помпео обсудил с Лавровым убийство Сулеймани
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7
03:25Львовский журналист назвал Киев "второсортной Москвой"
03:22Шиитское ополчение рассказало о погибших при авиаударе в Багдаде
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
01:42Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
Лента новостейМолния