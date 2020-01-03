В Минобороны России прокомментировали убийство генерала Сулеймани

Как отметили в ведомстве, генерал Сулеймани являлся грамотным военачальником и имел заслуженный авторитет и влияние на Ближнем Востоке. В Минобороны напомнили, что Сулеймани задолго до создания США международной коалиции организовал борьбу с ИГИЛ* и "Аль Каидой"* в Сирии и Ираке.