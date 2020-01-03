В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

ИРКУТСК, 3 дек – РИА Новости. Автомобили ВАЗ и "Камаз" столкнулись на федеральной трассе А-331 "Вилюй" в Автомобили ВАЗ и "Камаз" столкнулись на федеральной трассе А-331 "Вилюй" в Иркутской области , погибли три человека, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД региона.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии, которая произошла в Иркутской области в четверг на 212 километре федеральной трассы "Вилюй".

"Отечественный седан ВАЗ под управлением 37-летнего братчанина столкнулся с "Камазом". В результате ДТП погибли три человека – водитель и два пассажира ВАЗа", - сообщил собеседник агентства.