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В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли три человека
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РИА Новости

В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

15:51 03.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 3 дек – РИА Новости. Автомобили ВАЗ и "Камаз" столкнулись на федеральной трассе А-331 "Вилюй" в Иркутской области, погибли три человека, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД региона.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии, которая произошла в Иркутской области в четверг на 212 километре федеральной трассы "Вилюй".
"Отечественный седан ВАЗ под управлением 37-летнего братчанина столкнулся с "Камазом". В результате ДТП погибли три человека – водитель и два пассажира ВАЗа", - сообщил собеседник агентства.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
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