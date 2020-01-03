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Помпео заявил, что США продолжат защищать свои интересы в Ираке
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РИА Новости

Помпео заявил, что США продолжат защищать свои интересы в Ираке

15:46 03.01.2020 (обновлено: 16:46 03.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США продолжат защищать свои интересы в Ираке и суверенитет этой страны от действий Ирана.
Ранее США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции, в результате которой Касем Сулеймани был убит. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов формирования и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Глава переходного правительства Ирака Адель Абд аль-Махди в пятницу осудил американские авиаудары по Багдаду, в результате которых погиб Сулеймани, и назвал его нарушением условий присутствия американских войск. Официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Абдулкарим Халафи заявил в свою очередь, что власти страны не были в курсе готовящегося американского авиаудара.
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Комментируя заявления иракских официальных лиц Помпео отметил, что за последние дни он неоднократно общался с аль-Махди, а прошлой ночью разговаривал с иракским коллегой.
"Я беседовал с главой переходного правительства аль-Махди несколько раз за последние дни, президент (Дональд Трамп - ред.) также общался с ним, также прошлой ночью я общался с главой МИД Ирака", - сказал Помпео в эфире CNN.
"Я видел их последние заявления. Но в частном порядке они, как и многие иракцы, стремятся к тому, чтобы иранцы ушли, чтобы иранские военные не влияли на ситуацию в стране. США находятся там, чтобы защищать народ Ирака... Мы продолжим нашу борьбу с терроризмом, продолжим защищать суверенитет Ирака и будем защищать американские интересы в этой стране", - подчеркнул госсекретарь США.
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Майк ПомпеоИракСШАВ мире
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