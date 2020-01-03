Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T15:39+0300
https://ria.ru/20200103/1563094056.html
В Удмуртии проверят все дома для инвалидов после пожара в интернате
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1036x0_80_0_0_0fcaa74063f03671d2c0f01cbd2e681b.jpg
РИА Новости

В Удмуртии проверят все дома для инвалидов после пожара в интернате

15:39 03.01.2020
198
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
УФА, 3 янв – РИА Новости. Власти Удмуртии до конца новогодних праздников проверят на пожарную безопасность все дома для инвалидов, престарелых и детей-сирот после пожара в психоневрологическом интернате в Глазове, где один человек погиб, пятеро отравились продуктами горения, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Вечером 31 декабря в результате курения одного из постояльцев Глазовского психоневрологического интерната произошел пожар, шесть человек были доставлены в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения. Спустя день один из пострадавших скончался. После инцидента в правительстве Удмуртии создали комиссию и организовали проверку интернатов, домов престарелых и других подведомственных министерству социальной политики и труда учреждений, а также загородных лагерей, больниц, мест с массовым пребыванием детей и маломобильных граждан.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 13:55
Сотрудники СК выяснят причину смертельного пожара в СНТ в Подмосковье
"Работа по проверке социальных объектов продолжится в течение всех праздничных дней. Итоги будут подведены на очередном заседании межведомственной группы в середине месяца, а 20 января вице-премьер Анатолий Строков доложит о них на аппаратном совещании при главе Удмуртии", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в проверке социальных объектов участвуют представители нескольких министерств, спасатели, полиция и руководители муниципальных образований республики.
Уточняется, что пять пострадавших в интернате в Глазове чувствуют себя нормально, готовятся к выписке и возвращению в интернат.
002020
Обсудить 0
УдмуртияПроисшествия
Рекомендуем
Пожар
В Петербурге загорелось здание с газовыми баллонами
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что США продолжат защищать свои интересы в Ираке
В соборе Святой Троицы Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия поселка Саракташ Оренбургской области.
В епархии опровергли сообщения о закрытии Саракташской обители
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Помпео: США готовы к возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани
Инсталляция Ракета с Белкой и Стрелкой, установленная на Тверской улице в Москве к празднованию Нового года
Программа "Москва. Время первых" началась на Тверской
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Иранцы вышли на улицы в знак скорби по Сулеймани
Газокомпрессорная станция
Минск заявил, что цена на российский газ в январе-феврале не изменится
Вид на Зимний дворец в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге откроют генконсульство Австрии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Якутске у мусорных контейнеров обнаружили тело женщины
Глава КНДР Ким Чен Ын поднимается на белом коне на священную гору Пэктусан
В КНДР вышел фильм о поездке Ким Чен Ына на священную гору Пэктусан
Морские пехотинцы во время праздничных мероприятий посвященных Дню морской пехоты в Севастополе
Эксперт оценил включение России в рейтинг с лучшей морской пехотой
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Группа "Ленинград" воссоединится для выступления в Калифорнии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии
Патриарх Кирилл проведет литургию в день памяти святителя Петра
Автомобиль Следственного комитета России
В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Нетаньяху выразил поддержку США после убийства Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7
03:25Львовский журналист назвал Киев "второсортной Москвой"
03:22Шиитское ополчение рассказало о погибших при авиаударе в Багдаде
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
01:42Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
Лента новостейМолния