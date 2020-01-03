В Удмуртии проверят все дома для инвалидов после пожара в интернате

УФА, 3 янв – РИА Новости. Власти Власти Удмуртии до конца новогодних праздников проверят на пожарную безопасность все дома для инвалидов, престарелых и детей-сирот после пожара в психоневрологическом интернате в Глазове, где один человек погиб, пятеро отравились продуктами горения, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Вечером 31 декабря в результате курения одного из постояльцев Глазовского психоневрологического интерната произошел пожар, шесть человек были доставлены в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения. Спустя день один из пострадавших скончался. После инцидента в правительстве Удмуртии создали комиссию и организовали проверку интернатов, домов престарелых и других подведомственных министерству социальной политики и труда учреждений, а также загородных лагерей, больниц, мест с массовым пребыванием детей и маломобильных граждан.

"Работа по проверке социальных объектов продолжится в течение всех праздничных дней. Итоги будут подведены на очередном заседании межведомственной группы в середине месяца, а 20 января вице-премьер Анатолий Строков доложит о них на аппаратном совещании при главе Удмуртии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в проверке социальных объектов участвуют представители нескольких министерств, спасатели, полиция и руководители муниципальных образований республики.