Иранцы вышли на улицы в знак скорби по Сулеймани

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Большое количество иранских граждан вышло на улицы Тегерана и других городов страны на демонстрации в знак скорби по убитому главе спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касему Сулеймани.
Демонстрации проходят в различных городах и провинциях Ирана. Государственное телевидение показывает кадры с плачущими и скорбящими людьми, которые вторят иранским официальным лицам, что Иран не оставит убийство без ответа.
Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы и несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.