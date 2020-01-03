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Иранцы вышли на улицы в знак скорби по Сулеймани
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РИА Новости

Иранцы вышли на улицы в знак скорби по Сулеймани

15:38 03.01.2020
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Большое количество иранских граждан вышло на улицы Тегерана и других городов страны на демонстрации в знак скорби по убитому главе спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касему Сулеймани.
Демонстрации проходят в различных городах и провинциях Ирана. Государственное телевидение показывает кадры с плачущими и скорбящими людьми, которые вторят иранским официальным лицам, что Иран не оставит убийство без ответа.
Здание МИД России
Вчера, 14:31
"Шаг вне правовых рамок". МИД об убийстве США генерала Сулеймани
Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы и несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
Вчера, 08:13
Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиАли ХаменеиИранСШАВ мире
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