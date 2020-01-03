Помпео: США готовы к возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани

Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019

"Не сомневайтесь: администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа намерена сделать все, чтобы защитить американцев. За последние недели мы предприняли необходимые действия, укрепляя (международную) коалицию и оказывая содействие нашим партнерам в регионе. Мы продолжим прилагать эти усилия, и мы готовы ответить, если это потребуется", - заявил Помпео в эфире телеканала CNN

"Мы обозначили множество вариантов. И мы готовы к любой возможной реакции Ирана", - добавил Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что авиаудар, в результате которого погиб Сулеймани, был призван предотвратить "неизбежную" атаку со стороны Ирана. При этом Помпео не стал раскрывать, о каком потенциальном нападении стало известно американским спецслужбам.