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Помпео: США готовы к возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани
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РИА Новости

Помпео: США готовы к возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани

15:39 03.01.2020 (обновлено: 17:27 03.01.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в пятницу, что США готовы к любому возможному ответу Ирана на убийство генерала Касема Сулеймани.
"Не сомневайтесь: администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа намерена сделать все, чтобы защитить американцев. За последние недели мы предприняли необходимые действия, укрепляя (международную) коалицию и оказывая содействие нашим партнерам в регионе. Мы продолжим прилагать эти усилия, и мы готовы ответить, если это потребуется", - заявил Помпео в эфире телеканала CNN.
"Мы обозначили множество вариантов. И мы готовы к любой возможной реакции Ирана", - добавил Помпео.
Госсекретарь подчеркнул, что авиаудар, в результате которого погиб Сулеймани, был призван предотвратить "неизбежную" атаку со стороны Ирана. При этом Помпео не стал раскрывать, о каком потенциальном нападении стало известно американским спецслужбам.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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