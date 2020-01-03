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https://ria.ru/20200103/1563093974.html
Минск заявил, что цена на российский газ в январе-феврале не изменится
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РИА Новости

Минск заявил, что цена на российский газ в январе-феврале не изменится

15:39 03.01.2020 (обновлено: 15:40 03.01.2020)
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Стоимость российского газа для Минска в январе и феврале 2020 года сохранена на уровне 2019 года - 127 долларов за тысячу кубометров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.
"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию определена только на январь и февраль 2020 года. Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. Президент страны Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно снижение цены российского газа для республики до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году была 127 долларов за 1 тысячу кубометров на границе. В 2018 году "Газпром" поставил в Белоруссию на 6,9%, или на 1,3 миллиарда кубометров газа больше, чем в 2017 году - 20,3 миллиарда кубометров.
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
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"Стороны подписали протокол между правительством Республики Беларусь и ПАО "Газпром", в котором оговаривается, что в январе и феврале текущего года поставки газа в Республику Беларусь будут осуществляться по цене на уровне 2019 года - 127 долларов за 1 тысячу метров кубических", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что данная договоренность достигнута в Москве 31 декабря 2019 года во время рабочей встречи посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, во время которой стороны обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере в 2020 году, включая вопрос определения цены на поставляемый в республику российский природный газ.
Там также добавили, что переговорный процесс о поставках природного газа в Белоруссию между сторонами продолжается.

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Московский Кремль
31 декабря 2019, 13:56Союзное государство
В Кремле рассказали о ходе переговоров с Минском по нефти и газу
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Министерство энергетики БелоруссииГазпром трансгаз БеларусьГазпромМинистерство энергетики РФМинскБелоруссияРоссияЭкономика
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