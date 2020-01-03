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Комедия "Холоп" бьет рекорды, а "Кошки" плетутся в хвосте
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РИА Новости

Комедия "Холоп" бьет рекорды, а "Кошки" плетутся в хвосте

17:23 03.01.2020
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© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Кассовые сборы комедии "Холоп" в России продолжают активно расти, а "Кошек" российские зрители "проигнорировали", сообщается на сайте kinobusiness.ru.
Фильм Клима Шипенко заработал на 47% больше, чем новогодние хиты прошлых лет во второй день праздничного периода, а именно 222 млн рублей, по предварительным данным. Этот результат стал новым рекордом сборов 2 января и абсолютным рекордом дневной выручки для российского кино.
Показатель средней посещаемости у "Холопа" от 86 до 101 зрителя на сеанс. По данным сайта, за всю историю российского проката планка в 100 зрителей покорялась считанные разы.
Общий кассовый сбор фильма составил 753 миллиона рублей за восемь дней проката. Бюджет ленты — 160 миллионов, ее посмотрели уже 2,7 миллиона человек.
Что касается "Кошек", то за первый день они заработали всего 12 миллионов рублей, а средняя посещаемость в 28 зрителей на сеанс была худшей среди всех картин в в широком прокате.
Кадр из фильма Холоп
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