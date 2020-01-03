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https://ria.ru/20200103/1563093822.html
В КНДР вышел фильм о поездке Ким Чен Ына на священную гору Пэктусан
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РИА Новости

В КНДР вышел фильм о поездке Ким Чен Ына на священную гору Пэктусан

15:31 03.01.2020
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© REUTERS / KCNAГлава КНДР Ким Чен Ын поднимается на белом коне на священную гору Пэктусан
Глава КНДР Ким Чен Ын поднимается на белом коне на священную гору Пэктусан
© REUTERS / KCNA
СЕУЛ, 3 янв - РИА Новости. Центральное телевидение Северной Кореи выпустило красочный фильм о поездке председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына на священную гору Пэктусан.
Ким Чен Ын в октябре 2019 года в ходе инспекционной поездки по уезду Самчжиён в очередной раз поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне. Фильм об этом транслировался 1 января, после чего его записи стали доступны в интернете.
Начинается фильм с показа бескрайних просторов северокорейских лесов, на горизонте виднеются заснеженные вершины гор. Величественная мелодия сменяется на более мелодичную и в кадре появляется Ким Чен Ын, который галопом скачет по снегу на белоснежном рысаке.
Лидер КНДР прекрасно держится в седле, управляя скакуном в нарядной сбруе всего лишь одной рукой. Вслед за ним едут еще пять ближайших советников, включая жену Ри Соль Чжу. Процессия скачет по полям и перелескам под торжественную музыку и слова диктора, которые сопровождают весь фильм. Когда бы страну ни настигали трудности, "великий лидер всегда был на сияющей горе Пэкту", говорит женский голос.
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Название фильма "Вечно вперед, по пути на Пэктусан" отражает его настроение. Диктор неустанно описывает подвиги Ким Чен Ына на пути управления государством, говорит о мудрости и силе духа "справедливого лидера" КНДР, который "не сходит с выбранного пути".
Помимо многочисленных кадров скачущего на рысаке Ким Чен Ына, в фильм включено большое количество видов природы Северной Кореи, снятых с высоты птичьего полета, возможно, с помощью дронов. Включены в фильм и кадры предыдущих поездок Ким Чен Ына на Пэктусан.
Лидер КНДР всегда улыбается и демонстрирует, как он противостоит стихии, будь это снег или ветер. Его форменный бежевый тренч периодически сменяется традиционным черным пальто, лидер одет легко, но не показывает, что ему холодно. Он довольно часто говорит с сопровождающими, которые сразу записывают его слова в блокноты, но в фильме все звуки оригинального видео заменены музыкой и голосом диктора.
Ким Чен Ын в сопровождении многочисленных военных осматривает озеро Чхонджи (Тяньчи) на вершине горы, греется у костра со своими советниками. Эти кадры сравниваются с изображениями его деда у костра в окружении бойцов или отца, который делится печеной картошкой с крестьянами.
Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан
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Помимо этого, Ким Чен Ын в сопровождении военных и жены посещает множество памятных мест и монументов в честь его предков, а также северокорейских солдат. Он посетил и пик Чонильбон, чье название переводится как "Пик Чен Ира" и где по официальной историографии КНДР родился сам Ким Чен Ир. На этом месте устроен мемориальный комплекс, включающий и само место рождения, легендарную бревенчатую хижину в тайном лагере антияпонских партизан, которую диктор описывает как "крайне скромное место без каких-либо украшений".
Недалеко от хижины протекает ручей Собэк, который никогда не замерзает и знаменит как место, где разговаривали о будущем северокорейской революции Ким Ир Сен с его женой. Ким Чен Ын полощет руки в воде ручья вместе с женой Ри Соль Чжу, пока диктор отмечает "глубокий смысл" этого действия и преемственность идей.
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Завершается фильм кадрами Ким Чен Ына и его сопровождающих, которые на лошадях уезжают в закат на фоне ярко оранжевого неба, пока диктор говорит, что КНДР впереди ожидают лишь "победа и почести".
Ким Чен Ын ранее поднимался на Пэктусан в самые критические моменты своей работы в должности руководителя страны: в феврале 2013 года перед казнью своего дяди Чан Сон Тхэка, в ноябре 2014 года в преддверии 3-й годовщины смерти своего отца и в декабре 2017 года, накануне налаживания отношений с Южной Кореей. Поездки в Самчжиён, считающийся в Северной Корее "священными местами антияпонской революционной деятельности", также зачастую совершались во времена сложностей в переговорах с США, чтобы укрепить внутреннюю сплоченность.
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Северная КореяКим Чен ЫнКНДРВ мире
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