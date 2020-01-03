Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T15:26+0300
https://ria.ru/20200103/1563093736.html
В Хабаровском крае от подтопления пострадали 16 домов и 45 участков
https://cdn23.img.ria.ru/images/156306/32/1563063227_0:94:922:613_1036x0_80_0_0_562cf6b2dbf5a23c33c05ad9bf92372e.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае от подтопления пострадали 16 домов и 45 участков

15:24 03.01.2020 (обновлено: 15:26 03.01.2020)
392
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяВ прибрежных населенных пунктах Охотского района Хабаровского края объявлена ЧС из-за образрования мощного циклона
В прибрежных населенных пунктах Охотского района Хабаровского края объявлена ЧС из-за образрования мощного циклона
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
ВЛАДИВОСТОК, 3 янв — РИА Новости. Число домов и участков, пострадавших от нагонной волны в Охотском районе Хабаровского края, возросло до 16 и 45 соответственно, сообщает региональный главк МЧС РФ.
В результате нагонной волны пострадали три населенных пункта Охотского района. В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в поселке Новая Иня - один жилой дом и одна придомовая территория, в поселке Охотск вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц. Жильцы разместились у родственников. Введен режим ЧС. 2 января вода ушла с подтопленных территорий.
"В настоящее время подтопленных жилых домов и придомовых территорий нет. В ходе обследования были уточнены данные и выявлены дополнительные дворы, оказавшиеся в зоне воздействия стихии. В результате, по данным на 07.00 (00.00 мск) 3 января 2020 года, от нагонной волны в трех населенных пунктах - поселках Морской, Новая Иня, Охотск - пострадали 16 жилых домов и 45 придомовых территорий", - говорится в сообщении.
Работа оценочных комиссий сегодня будет продолжена. Организованы аварийно-восстановительные работы, расчистка оказавшихся в зоне подтопления улиц. Также завершена расчистка дороги сообщением поселок Охотск - поселок Морской протяженностью 37 километров.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
9 декабря 2019, 12:47
База данных зон затоплений появится в России в 2021 году
101201
Обсудить 0
МЧС РФОхотский районХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
В Польше заявили об отсутствии перебоев с поставками нефти из России
Вид на Зимний дворец в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге откроют генконсульство Австрии
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Нетаньяху выразил поддержку США после убийства Сулеймани
Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров
Шнуров сравнил Зеленского с Путиным
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли три человека
Инсталляция Ракета с Белкой и Стрелкой, установленная на Тверской улице в Москве к празднованию Нового года
Программа "Москва. Время первых" началась на Тверской
Школьники работают за компьютерами
Правительство утвердило порядок выдачи грантов школьникам
Петардами по жилому дому: кадры из Уфы
Полиция выясняет, кто обстрелял жилой дом фейерверками в Уфе
Президент Польши Анджей Дуда
СМИ: президент Польши не поедет на форум в Израиле из-за Путина
Продажа лотерейных билетов
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Глава КНДР Ким Чен Ын поднимается на белом коне на священную гору Пэктусан
В КНДР вышел фильм о поездке Ким Чен Ына на священную гору Пэктусан
Сотрудник полиции
На севере Москвы на козырьке жилого дома нашли тело женщины
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Помпео обсудил кризис в Иране с членом китайского Политбюро
Пожар
В Самарской области загорелось общежитие
В соборе Святой Троицы Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия поселка Саракташ Оренбургской области.
В епархии опровергли сообщения о закрытии Саракташской обители
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7
03:25Львовский журналист назвал Киев "второсортной Москвой"
03:22Шиитское ополчение рассказало о погибших при авиаударе в Багдаде
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
01:42Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
Лента новостейМолния