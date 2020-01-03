В Хабаровском крае от подтопления пострадали 16 домов и 45 участков

ВЛАДИВОСТОК, 3 янв — РИА Новости. Число домов и участков, пострадавших от нагонной волны в Охотском районе Число домов и участков, пострадавших от нагонной волны в Охотском районе Хабаровского края , возросло до 16 и 45 соответственно, сообщает региональный главк МЧС РФ

В результате нагонной волны пострадали три населенных пункта Охотского района. В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в поселке Новая Иня - один жилой дом и одна придомовая территория, в поселке Охотск вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц. Жильцы разместились у родственников. Введен режим ЧС. 2 января вода ушла с подтопленных территорий.

"В настоящее время подтопленных жилых домов и придомовых территорий нет. В ходе обследования были уточнены данные и выявлены дополнительные дворы, оказавшиеся в зоне воздействия стихии. В результате, по данным на 07.00 (00.00 мск) 3 января 2020 года, от нагонной волны в трех населенных пунктах - поселках Морской, Новая Иня, Охотск - пострадали 16 жилых домов и 45 придомовых территорий", - говорится в сообщении.