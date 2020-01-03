В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных

Ранее пресс-служба ГУ ФСИН по Кемеровской области сообщала, что опубликованное в Сети видео правозащитным проектом Gulagu.net, на котором видно, как сотрудники ФСИН, выводя заключенных из камеры, бьют их руками по голове, относится к 2017 году, а по инциденту была проведена проверка и виновные наказаны. По данному факту прокуратура Кемеровской области организовала проверку.

По версии следствия, весной 2017 года при выведении из камеры содержащихся в ней лиц для обыска и досмотра сотрудники учреждения наносили заключенным удары руками по голове. Отмечается, что на место предполагаемого преступления незамедлительно выехала следственная группа, которая установила личности части сотрудников, принимавших участие в избиении. Также установлены личности заключенных, которые подверглись избиению. Подчеркивается, что сотрудники СИЗО № 4 города Анжеро-Судженска допрошены, также установлено, что в этот день в СИЗО работали приданные силы ЛИУ-21 города Тайги. В настоящее время устанавливаются их личности. Отмечается, что в ближайшее время будут проведены следственные действия с участием администрации СИЗО № 4 и ЛИУ -21.