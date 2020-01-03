В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных

НОВОСИБИРСК, 3 янв — РИА Новости. СК после публикации с избиением заключенных в Кузбассе возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками колонии, сообщает пресс-служба ведомства по Кемеровской области.
Ранее пресс-служба ГУ ФСИН по Кемеровской области сообщала, что опубликованное в Сети видео правозащитным проектом Gulagu.net, на котором видно, как сотрудники ФСИН, выводя заключенных из камеры, бьют их руками по голове, относится к 2017 году, а по инциденту была проведена проверка и виновные наказаны. По данному факту прокуратура Кемеровской области организовала проверку.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой сотрудники учреждения ФСИН избивают заключенных. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части третьей статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий с применением насилия")", — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, весной 2017 года при выведении из камеры содержащихся в ней лиц для обыска и досмотра сотрудники учреждения наносили заключенным удары руками по голове. Отмечается, что на место предполагаемого преступления незамедлительно выехала следственная группа, которая установила личности части сотрудников, принимавших участие в избиении. Также установлены личности заключенных, которые подверглись избиению. Подчеркивается, что сотрудники СИЗО № 4 города Анжеро-Судженска допрошены, также установлено, что в этот день в СИЗО работали приданные силы ЛИУ-21 города Тайги. В настоящее время устанавливаются их личности. Отмечается, что в ближайшее время будут проведены следственные действия с участием администрации СИЗО № 4 и ЛИУ -21.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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