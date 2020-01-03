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В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных
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РИА Новости

В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных

15:19 03.01.2020 (обновлено: 19:53 03.01.2020)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 янв — РИА Новости. СК после публикации с избиением заключенных в Кузбассе возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками колонии, сообщает пресс-служба ведомства по Кемеровской области.
Ранее пресс-служба ГУ ФСИН по Кемеровской области сообщала, что опубликованное в Сети видео правозащитным проектом Gulagu.net, на котором видно, как сотрудники ФСИН, выводя заключенных из камеры, бьют их руками по голове, относится к 2017 году, а по инциденту была проведена проверка и виновные наказаны. По данному факту прокуратура Кемеровской области организовала проверку.
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"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой сотрудники учреждения ФСИН избивают заключенных. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части третьей статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий с применением насилия")", — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, весной 2017 года при выведении из камеры содержащихся в ней лиц для обыска и досмотра сотрудники учреждения наносили заключенным удары руками по голове. Отмечается, что на место предполагаемого преступления незамедлительно выехала следственная группа, которая установила личности части сотрудников, принимавших участие в избиении. Также установлены личности заключенных, которые подверглись избиению. Подчеркивается, что сотрудники СИЗО № 4 города Анжеро-Судженска допрошены, также установлено, что в этот день в СИЗО работали приданные силы ЛИУ-21 города Тайги. В настоящее время устанавливаются их личности. Отмечается, что в ближайшее время будут проведены следственные действия с участием администрации СИЗО № 4 и ЛИУ -21.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Исправительная колония
6 ноября 2019, 17:18
Времена ГУЛАГа давно прошли, в тюрьмах служат другие люди, заявили во ФСИН
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Федеральная служба исполнения наказаний РФСледственный комитет РФКемеровская областьПроисшествия
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