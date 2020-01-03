Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр " Фобос ".

По словам синоптиков, до середины месяца на европейской территории России сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики.

"Такой тип циркуляции бывает в случаях, когда активная циклоническая деятельность развивается на широте полярного круга, а циклонические вихри следуют один за другим с запада на восток", — сообщается на сайте центра.

При этом, отмечают специалисты, антициклоны формируются в теплом воздухе — на южных широтах. Такая ситуация создает условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на шесть-десять градусов выше нормы.

В ближайшие дни синоптики ожидают в Центральной России чередование оттепелей с непродолжительными морозами. Минимальная температура достигнет десяти градусов ниже нуля, а в среднем превышение нормы составит пять-восемь градусов.

"Вероятность того, что январь окажется также аномально теплым месяцем, как и декабрь прошлого года, очень высока", — отмечают специалисты.