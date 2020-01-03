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Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе
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РИА Новости

Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе

15:19 03.01.2020 (обновлено: 02:27 04.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобили на Садовом кольце в Москве
Автомобили на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобили на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
По словам синоптиков, до середины месяца на европейской территории России сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики.
"Такой тип циркуляции бывает в случаях, когда активная циклоническая деятельность развивается на широте полярного круга, а циклонические вихри следуют один за другим с запада на восток", — сообщается на сайте центра.
При этом, отмечают специалисты, антициклоны формируются в теплом воздухе — на южных широтах. Такая ситуация создает условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на шесть-десять градусов выше нормы.
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В ближайшие дни синоптики ожидают в Центральной России чередование оттепелей с непродолжительными морозами. Минимальная температура достигнет десяти градусов ниже нуля, а в среднем превышение нормы составит пять-восемь градусов.
"Вероятность того, что январь окажется также аномально теплым месяцем, как и декабрь прошлого года, очень высока", — отмечают специалисты.
На Рождество в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода с небольшим снегом и юго-западными ветрами. В праздничную ночь температура воздуха опустится до минус шести — девяти, днем 7 января будет до минус четырех.
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Центр "Фобос"МоскваРоссияОбщество
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