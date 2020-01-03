Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе

По словам синоптиков, до середины месяца на европейской территории России сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики.
"Такой тип циркуляции бывает в случаях, когда активная циклоническая деятельность развивается на широте полярного круга, а циклонические вихри следуют один за другим с запада на восток", — сообщается на сайте центра.
При этом, отмечают специалисты, антициклоны формируются в теплом воздухе — на южных широтах. Такая ситуация создает условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на шесть-десять градусов выше нормы.
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В ближайшие дни синоптики ожидают в Центральной России чередование оттепелей с непродолжительными морозами. Минимальная температура достигнет десяти градусов ниже нуля, а в среднем превышение нормы составит пять-восемь градусов.
"Вероятность того, что январь окажется также аномально теплым месяцем, как и декабрь прошлого года, очень высока", — отмечают специалисты.
На Рождество в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода с небольшим снегом и юго-западными ветрами. В праздничную ночь температура воздуха опустится до минус шести — девяти, днем 7 января будет до минус четырех.
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