В епархии опровергли сообщения о закрытии Саракташской обители

УФА, 3 янв – РИА Новости. В Православной Свято-Троицкой Симеонова обители в оренбургском Саракташе продолжаются богослужения, для ухода за беспомощными прибыли насельницы, информация о закрытии религиозной организации недостоверна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Оренбургской епархии.

"Информация о закрытии организации недостоверна. В настоящее время обитель функционирует в прежнем режиме. В обители как совершались, так и будут совершаться уставные богослужения священнослужителями Оренбургской епархии. В обитель прибыли четыре насельницы Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, которые продолжат деятельность сестричества по уходу за беспомощными престарелыми дома милосердия", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Оренбургской епархии.