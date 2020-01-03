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Религия и мировоззрение
2020-01-03T15:17+0300
https://ria.ru/20200103/1563093541.html
В епархии опровергли сообщения о закрытии Саракташской обители
https://cdn23.img.ria.ru/images/156058/11/1560581161_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_32be3d4af01ed0d166db55766e0d3b8e.jpg
РИА Новости

В епархии опровергли сообщения о закрытии Саракташской обители

15:17 03.01.2020
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© РИА Новости / Светлана СамсоноваВ соборе Святой Троицы Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия поселка Саракташ Оренбургской области.
В соборе Святой Троицы Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия поселка Саракташ Оренбургской области.
© РИА Новости / Светлана Самсонова
УФА, 3 янв – РИА Новости. В Православной Свято-Троицкой Симеонова обители в оренбургском Саракташе продолжаются богослужения, для ухода за беспомощными прибыли насельницы, информация о закрытии религиозной организации недостоверна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Оренбургской епархии.
По данным епархии, в некоторых региональных СМИ появилась информация о закрытии православной Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия поселка Саракташ Оренбургской области.
Собор Святой Троицы
6 ноября 2019, 23:57Религия и мировоззрение
Ангелы и демоны Саракташа: как живет обитель после ареста настоятеля
"Информация о закрытии организации недостоверна. В настоящее время обитель функционирует в прежнем режиме. В обители как совершались, так и будут совершаться уставные богослужения священнослужителями Оренбургской епархии. В обитель прибыли четыре насельницы Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, которые продолжат деятельность сестричества по уходу за беспомощными престарелыми дома милосердия", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Оренбургской епархии.
Ранее глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
В настоящее время Стремский арестован до 12 февраля 2020 года. Его дочь Елена Стремская и зять Виктор Щербаков арестованы до 12 января 2020 года.
Православная Свято-Троицкая Симеонова Обитель Милосердия в поселке Саракташ
4 октября 2019, 13:19Религия и мировоззрение
Приют обители священника Стремского всем обеспечен, заявили в организации
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Религия и мировоззрениеНиколай СтремскийНовости - Религия и мировоззрениеСаракташский районОренбургская областьрелигияОбщество
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