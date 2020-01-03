В епархии опровергли сообщения о закрытии Саракташской обители

УФА, 3 янв – РИА Новости. В Православной Свято-Троицкой Симеонова обители в оренбургском Саракташе продолжаются богослужения, для ухода за беспомощными прибыли насельницы, информация о закрытии религиозной организации недостоверна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Оренбургской епархии.
По данным епархии, в некоторых региональных СМИ появилась информация о закрытии православной Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия поселка Саракташ Оренбургской области.
"Информация о закрытии организации недостоверна. В настоящее время обитель функционирует в прежнем режиме. В обители как совершались, так и будут совершаться уставные богослужения священнослужителями Оренбургской епархии. В обитель прибыли четыре насельницы Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, которые продолжат деятельность сестричества по уходу за беспомощными престарелыми дома милосердия", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Оренбургской епархии.
Ранее глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
В настоящее время Стремский арестован до 12 февраля 2020 года. Его дочь Елена Стремская и зять Виктор Щербаков арестованы до 12 января 2020 года.