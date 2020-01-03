Нетаньяху выразил поддержку США после убийства Сулеймани

Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019

Ранее в канцелярии премьера сообщили РИА Новости, что Нетаньяху прервал визит в Грецию и возвращается домой после ликвидации генерала КСИР Касема Сулеймани.

"У Израиля есть право на самозащиту. У США есть точно такое же право. Касем Сулеймани ответственен за гибель американских граждан и многих других невинных людей. Он планировал ещё больше таких атак. Президент (США Дональд) Трамп заслуживает признательности, действовал быстро и решительно. Мы полностью стоим на стороне США в справедливой борьбе за мир, безопасность и самооборону", - сказал Нетаньяху, стоя у самолета.

Видеозапись с обращением Нетаньяху была опубликована его пресс-службой.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.