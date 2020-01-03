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Нетаньяху выразил поддержку США после убийства Сулеймани
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РИА Новости

Нетаньяху выразил поддержку США после убийства Сулеймани

15:15 03.01.2020 (обновлено: 20:06 03.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после убийства генерала КСИР Касема Сулеймани заявил, что Израиль полностью на стороне США в борьбе за мир.
Ранее в канцелярии премьера сообщили РИА Новости, что Нетаньяху прервал визит в Грецию и возвращается домой после ликвидации генерала КСИР Касема Сулеймани.
"У Израиля есть право на самозащиту. У США есть точно такое же право. Касем Сулеймани ответственен за гибель американских граждан и многих других невинных людей. Он планировал ещё больше таких атак. Президент (США Дональд) Трамп заслуживает признательности, действовал быстро и решительно. Мы полностью стоим на стороне США в справедливой борьбе за мир, безопасность и самооборону", - сказал Нетаньяху, стоя у самолета.
Видеозапись с обращением Нетаньяху была опубликована его пресс-службой.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
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1340101973
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Майк ПомпеоМинистерство обороны СШААли ХаменеиГибель иранского генерала Касема СулейманиБиньямин НетаньяхуСШАВ мире
Популярные комментарии
Как тут не начнёшь сожалеть о существовании еврейского государства....🤨
3 января, 15:20
Алексей АЛЕКСЕЕВ
221001581
Кто бы сомневался!
3 января, 15:18
Von Stirliz
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