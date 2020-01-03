В Германии рассказали о переговорах с Ираном после убийства Сулеймани

БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Дипломатические каналы между ФРГ и Ираном задействованы для разрешения кризиса, заявил на брифинге представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
"У нас по-прежнему есть наше посольство в Тегеране, есть посольство Ирана в Берлине, у нас действуют дипломатические отношения и каналы диалога с Ираном, о которых я рассказал. Изменений нет. Каналы для переговоров используются там, где в этом есть смысл", - заявил Бургер, добавив, что "есть каналы, посредством которых мы состоим в контакте со всеми участниками".
Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение "аль-Хашд аш-Шааби" сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.