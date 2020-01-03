В Германии рассказали о переговорах с Ираном после убийства Сулеймани

"У нас по-прежнему есть наше посольство в Тегеране, есть посольство Ирана в Берлине, у нас действуют дипломатические отношения и каналы диалога с Ираном, о которых я рассказал. Изменений нет. Каналы для переговоров используются там, где в этом есть смысл", - заявил Бургер, добавив, что "есть каналы, посредством которых мы состоим в контакте со всеми участниками".