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В Германии рассказали о переговорах с Ираном после убийства Сулеймани
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РИА Новости

В Германии рассказали о переговорах с Ираном после убийства Сулеймани

15:05 03.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРейхстаг
Рейхстаг
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Рейхстаг. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Дипломатические каналы между ФРГ и Ираном задействованы для разрешения кризиса, заявил на брифинге представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
"У нас по-прежнему есть наше посольство в Тегеране, есть посольство Ирана в Берлине, у нас действуют дипломатические отношения и каналы диалога с Ираном, о которых я рассказал. Изменений нет. Каналы для переговоров используются там, где в этом есть смысл", - заявил Бургер, добавив, что "есть каналы, посредством которых мы состоим в контакте со всеми участниками".
Здание МИД России
Вчера, 14:31
"Шаг вне правовых рамок". МИД об убийстве США генерала Сулеймани
Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение "аль-Хашд аш-Шааби" сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Вчера, 14:21
Иран пообещал ответить США на убийство Сулеймани в ближайшее время
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Кристофер БургерГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМИД ГерманииАли ХаменеиГерманияИранСШАВ мире
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