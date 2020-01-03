Глава Евросовета призвал "любой ценой" избегать эскалации в Ираке

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде заявил, что нужно положить конец насилию в Ираке и "любой ценой" избегать дальнейшей эскалации.
"Нужно положить конец витку насилия, провокаций и ответных ударов, который мы наблюдаем на протяжении нескольких последних недель в Ираке. Нужно избегать дальнейшей эскалации любой ценой", - говорится в заявлении Мишеля.
Ранее сообщалось, что в результате удара США близ Багдада был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.