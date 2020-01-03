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Глава Евросовета призвал "любой ценой" избегать эскалации в Ираке
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РИА Новости

Глава Евросовета призвал "любой ценой" избегать эскалации в Ираке

15:00 03.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава Евросовета Шарль Мишель
Глава Евросовета Шарль Мишель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Глава Евросовета Шарль Мишель. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде заявил, что нужно положить конец насилию в Ираке и "любой ценой" избегать дальнейшей эскалации.
"Нужно положить конец витку насилия, провокаций и ответных ударов, который мы наблюдаем на протяжении нескольких последних недель в Ираке. Нужно избегать дальнейшей эскалации любой ценой", - говорится в заявлении Мишеля.
Здание МИД России
Вчера, 14:31
"Шаг вне правовых рамок". МИД об убийстве США генерала Сулеймани
Ранее сообщалось, что в результате удара США близ Багдада был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Вчера, 14:21
Иран пообещал ответить США на убийство Сулеймани в ближайшее время
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиЕвросоветШарль МишельИракСШАВ мире
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