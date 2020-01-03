США не уведомляли Ирак о готовящемся авиаударе по Багдаду

БАГДАД, 3 янв — РИА Новости. Иракские власти не были в курсе готовящегося американского авиаудара по Иракские власти не были в курсе готовящегося американского авиаудара по Багдаду , вооруженные силы страны готовы к любым последствиям ситуации, заявил РИА Новости официальный представитель главнокомандующего ВС страны Абдулкарим Халаф.

Халаф заявил, что удар Пентагона является грубым нарушением суверенитета Ирака и пренебрежением к сотрудничеству иракских ВС и коалиции.

"Иракские власти не знали заранее об американском авиаударе", - заявил Халаф.

"Вооружённые силы страны готовы к любым последствиям этого авиаудара", - отметил он.

Он отметил, что на заседании парламента в субботу, где будет обсуждаться возможное окончание присутствия американских войск, будет присутствовать премьер-министр или его заместитель.

При ударе США в Ираке вместе с главой спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом погибли еще 10 человек, сообщил ранее посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.