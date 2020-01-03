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США не уведомляли Ирак о готовящемся авиаударе по Багдаду
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РИА Новости

США не уведомляли Ирак о готовящемся авиаударе по Багдаду

14:59 03.01.2020 (обновлено: 15:09 03.01.2020)
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© AP Photo / UNCREDITEDГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo / UNCREDITED
БАГДАД, 3 янв — РИА Новости. Иракские власти не были в курсе готовящегося американского авиаудара по Багдаду, вооруженные силы страны готовы к любым последствиям ситуации, заявил РИА Новости официальный представитель главнокомандующего ВС страны Абдулкарим Халаф.
Халаф заявил, что удар Пентагона является грубым нарушением суверенитета Ирака и пренебрежением к сотрудничеству иракских ВС и коалиции.
"Иракские власти не знали заранее об американском авиаударе", - заявил Халаф.
"Вооружённые силы страны готовы к любым последствиям этого авиаудара", - отметил он.
Он отметил, что на заседании парламента в субботу, где будет обсуждаться возможное окончание присутствия американских войск, будет присутствовать премьер-министр или его заместитель.
При ударе США в Ираке вместе с главой спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом погибли еще 10 человек, сообщил ранее посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 14:26
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Майк ПомпеоМинистерство обороны СШААли ХаменеиБагдад (город)Гибель иранского генерала Касема СулейманиИракСШАВ мире
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