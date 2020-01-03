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Правительство утвердило порядок выдачи грантов школьникам
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РИА Новости

Правительство утвердило порядок выдачи грантов школьникам

14:58 03.01.2020 (обновлено: 14:59 03.01.2020)
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© Fotolia / Christian SchwierШкольники работают за компьютерами
Школьники работают за компьютерами
© Fotolia / Christian Schwier
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее порядок предоставления грантов учащимся за высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Подписанным постановлением утверждены правила предоставления и выплаты грантов обучающимся в общеобразовательных организациях, проявившим особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий. Гранты будут предоставляться в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика РФ", - говорится в справке к документу.
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Принятое решение позволит обеспечить дополнительную поддержку молодежи, проявившей выдающиеся способности в изучении важных для развития цифровой экономики учебных предметов.
Уточняется, что грант будет выплачиваться получателю единовременно в размере 125 тысяч рублей. В 2020 году предполагается предоставить гранты 850, к 2021 году - 3550, к 2022 году - 13 500 обучающимся (накопительным итогом). Гранты будут предоставляться в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
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"Критерии отбора претендентов на получение грантов - ранговое место по итогам олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий, указанных в правилах, уровни мероприятий, а также результаты научно-исследовательских работ, интеллектуальной деятельности, имеющие прикладной характер и практическое применение", - говорится в справке к документу.
Претендентами на получение грантов являются учащиеся до 18 лет, получавшие основное общее или среднее общее образование в общеобразовательных организациях в учебном году, предшествовавшем выплате гранта. Учащиеся должны иметь достижения в учебе, подтвержденные дипломами победителей или призеров олимпиад и других интеллектуальных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей.
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Дмитрий МедведевПравительство РФРоссияОбщество
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