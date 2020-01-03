Правительство утвердило порядок выдачи грантов школьникам

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее порядок предоставления грантов учащимся за высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением утверждены правила предоставления и выплаты грантов обучающимся в общеобразовательных организациях, проявившим особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий. Гранты будут предоставляться в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика РФ", - говорится в справке к документу.

Принятое решение позволит обеспечить дополнительную поддержку молодежи, проявившей выдающиеся способности в изучении важных для развития цифровой экономики учебных предметов.

Уточняется, что грант будет выплачиваться получателю единовременно в размере 125 тысяч рублей. В 2020 году предполагается предоставить гранты 850, к 2021 году - 3550, к 2022 году - 13 500 обучающимся (накопительным итогом). Гранты будут предоставляться в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

"Критерии отбора претендентов на получение грантов - ранговое место по итогам олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий, указанных в правилах, уровни мероприятий, а также результаты научно-исследовательских работ, интеллектуальной деятельности, имеющие прикладной характер и практическое применение", - говорится в справке к документу.