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Полиция выясняет, кто обстрелял жилой дом фейерверками в Уфе
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РИА Новости

Полиция выясняет, кто обстрелял жилой дом фейерверками в Уфе

14:54 03.01.2020
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УФА, 3 янв – РИА Новости. Полицейские выясняют, кто обстрелял фейерверками жилой дом в Уфе, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Башкирии.
Ранее на странице группы "Баш.ДТП" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на кадрах которого видно, как пиротехнические снаряды взрываются прямо у окон жилого дома. Очевидцы сообщили, что от взрывов пострадал фасад здания.
"Информация о происшествии выявлена в ходе мониторинга сети интернет. В настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - сказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
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Республика БашкортостанУфаПроисшествия
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