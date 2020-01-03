Полиция выясняет, кто обстрелял жилой дом фейерверками в Уфе

Ранее на странице группы "Баш.ДТП" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на кадрах которого видно, как пиротехнические снаряды взрываются прямо у окон жилого дома. Очевидцы сообщили, что от взрывов пострадал фасад здания.
"Информация о происшествии выявлена в ходе мониторинга сети интернет. В настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - сказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
30 декабря 2019, 11:11Новости ПодмосковьяВ Клину мужчина погиб из-за неосторожного обращения с петардой