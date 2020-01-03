Прощание с конструктором БМП-2 и БМП-3 Благонравовым пройдет в Кургане

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Прощание с конструктором боевых машин пехоты двух поколений (БМП-2 и БМП-3) Прощание с конструктором боевых машин пехоты двух поколений (БМП-2 и БМП-3) Александром Благонравовым состоится 6 января в Кургане, сообщили в пятницу в пресс-службе "Курганмашзавода"

Ранее стало известно, что ушел из жизни главный конструктор боевых машин пехоты двух поколений ( БМП-2 БМП-3 ), почетный гражданин Кургана и Курганской области Александр Благонравов.

"Прощание с А.А. Благонравовым состоится 6 января в СК "Зауралец" с 12.00 до 14.00 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глубокое соболезнование родным и близким Благонравова, на чьем счету более 70 изобретений, выражают коллективы Специального конструкторского бюро машиностроения и Курганского машиностроительного завода.

Благонравов родился 24 мая 1933 года в Москве. В 1951 году поступил в Военную академию бронетанковых войск, где увлёкся наукой и защитил несколько кандидатских диссертаций. Более 40 лет он преподавал в Курганском государственном университете на кафедре гусеничных машин. Он создал и возглавил научную школу в области теории, расчёта и конструирования транспортных машин, подготовил десятки специалистов в области машиностроения.