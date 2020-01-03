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Прощание с конструктором БМП-2 и БМП-3 Благонравовым пройдет в Кургане
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РИА Новости

Прощание с конструктором БМП-2 и БМП-3 Благонравовым пройдет в Кургане

14:46 03.01.2020
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© Фото : Администрация города КурганаГород Курган
Город Курган
© Фото : Администрация города Кургана
Город Курган. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Прощание с конструктором боевых машин пехоты двух поколений (БМП-2 и БМП-3) Александром Благонравовым состоится 6 января в Кургане, сообщили в пятницу в пресс-службе "Курганмашзавода".
Ранее стало известно, что ушел из жизни главный конструктор боевых машин пехоты двух поколений (БМП-2 и БМП-3), почетный гражданин Кургана и Курганской области Александр Благонравов.
Александр Благонравов
2 января, 14:41
Умер конструктор БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов
"Прощание с А.А. Благонравовым состоится 6 января в СК "Зауралец" с 12.00 до 14.00 часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глубокое соболезнование родным и близким Благонравова, на чьем счету более 70 изобретений, выражают коллективы Специального конструкторского бюро машиностроения и Курганского машиностроительного завода.
Благонравов родился 24 мая 1933 года в Москве. В 1951 году поступил в Военную академию бронетанковых войск, где увлёкся наукой и защитил несколько кандидатских диссертаций. Более 40 лет он преподавал в Курганском государственном университете на кафедре гусеничных машин. Он создал и возглавил научную школу в области теории, расчёта и конструирования транспортных машин, подготовил десятки специалистов в области машиностроения.
В 1974 году Благонравов был назначен главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения, находившегося в структуре Курганского машиностроительного завода. Под его руководством была существенно доработана и в 1980 году принята на вооружение и поставлена на серийное производство боевая машина пехоты БМП-2. Главным достижением его конструкторской деятельности стало создание в 1987 году принципиально новой, обладающей высокой боевой эффективностью и не имеющей аналогов за рубежом плавающей боевой машины пехоты БМП-3.
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Александр БлагонравовКурганский машиностроительный заводБМП-2БМП-3КурганОбщество
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