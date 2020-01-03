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Турция выслала 150 иностранных боевиков ИГ* в страны их происхождения
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РИА Новости

Турция выслала 150 иностранных боевиков ИГ* в страны их происхождения

14:42 03.01.2020
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© AP Photo / Emrah GurelТурецкие полицейские
Турецкие полицейские
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие полицейские. Архивное фото
АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Число депортированных из Турции боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* с 11 ноября прошлого года составило 150 человек, заявил замминистра внутренних дел страны Исмаил Чатаклы в пятницу.
МВД Турции ранее анонсировало начало депортации содержащихся в турецких тюрьмах боевиков ИГ* в страны их происхождения с 11 ноября.
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"Начиная с 11 ноября число депортированных иностранных боевиков составило 150 человек", - цитирует Чатаклы газета Hurriyet.
Среди высланных террористов граждане США, ФРГ, Франции, Великобритании и других стран.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Исмаил ЧатаклыМВД ТурцииИсламское государствоТурцияВ мире
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