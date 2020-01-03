Иран не будет напрямую отвечать на убийство Сулеймани, считает эксперт

ДОХА, 3 янв - РИА Новости. Убийство одного из самых известных в мире иранских военачальников Касема Сулеймани не приведет к войне между Ираном и США, широкомасштабная война в регионе тоже маловероятна, высказал мнение РИА Новости эксперт по странам Персидского залива центра исследований "аль-Джазира" в Катаре Хавас ат-Такыйя.
"Несмотря на то, что руководство Ирана испытывает давление с требованием ответить на это убийство, оно не будет влезать в прямую конфронтацию с США, его ответ будет непрямым, ограниченного действия и под контролем, через его прокси в Ираке, нападение на войска США в регионе Персидского залива и удары по американским союзникам маловероятны. Иран не заинтересован в расширении войны в заливе, а любое нападение будет означать начало открытой войны, чего Иран стремится избежать, и США тоже не хотят в нее ввязываться", - сказал ат-Такыйя.
По его словам, правительство Ирака также не хочет обострения отношений с США, поскольку заинтересовано в присутствии американских войск, которые поддерживали с воздуха шиитские группировки народного ополчения во время военных действий против ИГ* и обеспечивают подобие стабильности в стране. Кроме того, как считает эксперт, пребывание американцев в Ираке освобождает страну от жестких санкций, которые могут быть введены, если они ее покинут, учитывая обилие признанных террористическими группировок на его территории.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
* Запрещенная в России террористическая группировка.