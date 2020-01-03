Иран не будет напрямую отвечать на убийство Сулеймани, считает эксперт

"Несмотря на то, что руководство Ирана испытывает давление с требованием ответить на это убийство, оно не будет влезать в прямую конфронтацию с США, его ответ будет непрямым, ограниченного действия и под контролем, через его прокси в Ираке, нападение на войска США в регионе Персидского залива и удары по американским союзникам маловероятны. Иран не заинтересован в расширении войны в заливе, а любое нападение будет означать начало открытой войны, чего Иран стремится избежать, и США тоже не хотят в нее ввязываться", - сказал ат-Такыйя.