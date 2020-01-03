Вице-спикер парламента Ирака призвал провести экстренное заседание

Иран пообещал ответить США на убийство Сулеймани в ближайшее время

Иран пообещал ответить США на убийство Сулеймани в ближайшее время

"Первый заместитель спикера парламента Хасан аль-Кааби призывает созвать завтра, в субботу, экстренное заседание для обсуждения неприкрытого американского нападения, жертвой которого стали воины Касем Сулеймани, Абу аль-Мухандис и группа героев сопротивления", - сообщается в заявлении аль-Кааби, поступившем в распоряжение РИА Новости.