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Вице-спикер парламента Ирака призвал провести экстренное заседание
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РИА Новости

Вице-спикер парламента Ирака призвал провести экстренное заседание

14:28 03.01.2020
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© Flickr / James (Jim) GordonИракский парламент
Иракский парламент
© Flickr / James (Jim) Gordon
БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Вице-спикер парламента Ирака Хасан аль-Кааби призвал провести в субботу экстренное заседание парламента на фоне после гибели главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Сулеймани был убит в результате удара США близ Багдада. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
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"Первый заместитель спикера парламента Хасан аль-Кааби призывает созвать завтра, в субботу, экстренное заседание для обсуждения неприкрытого американского нападения, жертвой которого стали воины Касем Сулеймани, Абу аль-Мухандис и группа героев сопротивления", - сообщается в заявлении аль-Кааби, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиБагдад (город)ИракИранСШАВ мире
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