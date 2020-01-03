Вице-спикер парламента Ирака призвал провести экстренное заседание

БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Вице-спикер парламента Ирака Хасан аль-Кааби призвал провести в субботу экстренное заседание парламента на фоне после гибели главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Сулеймани был убит в результате удара США близ Багдада. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
"Первый заместитель спикера парламента Хасан аль-Кааби призывает созвать завтра, в субботу, экстренное заседание для обсуждения неприкрытого американского нападения, жертвой которого стали воины Касем Сулеймани, Абу аль-Мухандис и группа героев сопротивления", - сообщается в заявлении аль-Кааби, поступившем в распоряжение РИА Новости.