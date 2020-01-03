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Берлин связывает убийство Сулеймани с провокациями со стороны Ирана
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РИА Новости

Берлин связывает убийство Сулеймани с провокациями со стороны Ирана

14:27 03.01.2020
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Действия США стали реакцией на ряд военных провокаций, ответственность за которые несет Иран. Хочу напомнить о нападении на танкеры в Персидском заливе и на саудовские НПЗ. Мы осудили нападения на силы коалиции в Ираке и недавнее нападение на посольство США. Мы также крайне озабочены региональной активностью Ирана", - заявила Деммер.
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Иран пообещал ответить США на убийство Сулеймани в ближайшее время
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиГерманияВ мире
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Ящичек Пандоры открылся. Убийство европейских министров можно будет объяснить европейскими провокациями
3 января, 14:32
Андрей Дашков
1020000
Знакомая позиция, во всех американских преступлениях всегда виноваты те, против кого эти преступления совершены. В Европе так со времен Гитлера принято. Ну ничего, американский фашизм скоро и к ним свое рыло повернет.
3 января, 14:36
МСМаксим Солдусов
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