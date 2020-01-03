Берлин связывает убийство Сулеймани с провокациями со стороны Ирана

"Действия США стали реакцией на ряд военных провокаций, ответственность за которые несет Иран. Хочу напомнить о нападении на танкеры в Персидском заливе и на саудовские НПЗ. Мы осудили нападения на силы коалиции в Ираке и недавнее нападение на посольство США. Мы также крайне озабочены региональной активностью Ирана", - заявила Деммер.