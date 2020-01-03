Убийство Сулеймани стало ударом по сознанию иранцев, считает эксперт

РИМ, 3 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани повысило ставки в кризисе отношений Ирана и США, став ударом по национальному сознанию иранского народа, заявила РИА Новости эксперт итальянского Института международных отношений (IAI) Сильвия Коломбо.
"Естественно, убийство Сулеймани становится ключевым этапом в кризисе отношений Ирана и США, который развернулся в последние несколько месяцев. Наверное, никто не ожидал от Трампа столь решительного шага - поразить опору разведывательной службы Ирана. Сулеймани годами воплощал внешнюю военную политику Ирана в самом широком направлении - от Сирии и Ирака до отношений с так называемым западным миром", - заявила старший исследователь программы Средиземноморья и Ближнего востока.
По словам Коломбо, Сулеймани пользовался большой популярностью в Иране, давая своим соотечественникам повод для "гордости быть иранцами", поэтому его убийство станет "серьёзным ударом по национальному сознанию народа Ирана".
"В последнее время считалось, что конфликт между Ираном и США может решаться с участием посредников, в том числе Европы и стран Персидского залива, то есть становиться более региональной проблемой. Но сейчас ставки повысились", - сказала Коломбо.
Эксперт добавила, что новый виток напряжённости в отношениях между Тегераном и Вашингтоном связан с выходом президента Трампа из ядерной сделки.
"Кризис становится прямым, когда происходит переход в военную плоскость", - отметила Коломбо, добавив, что ареной нового противостояния Ирана и США станет Ирак.