Названа лучшая диета 2020 года

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американский портал Американский портал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг самых популярных в мире диет.

Список основан на рекомендациях диетологов, нутриционистов и исследованиях ученых.

Оптимальной диетой для любых целей эксперты сочли средиземноморскую. Она также возглавляет список лучших программ питания для больных диабетом и считается экспертами самой легкой для соблюдения.

В описании этой диеты говорится, что ее приверженцы в средиземноморских странах живут дольше, чем американцы, и реже страдают раком или сердечными заболеваниями.

"Никакого секрета здесь нет — активный образ жизни, контроль веса и диета с низким содержанием красного мяса, сахара, насыщенных жиров, богатая орехами и другими полезными продуктами", — поясняют авторы рейтинга.

Отмечается, что существует множество вариаций средиземноморской диеты — греческая, итальянская, испанская, французская. В них могут использоваться разные продукты, но сохраняются общие принципы правильного питания.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos Средиземноморская диета © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos Средиземноморская диета

Второй среди лучших оказалась DASH-диета, специфика которой заключается в борьбе с гипертонией. Ее основные принципы — снижение или полный отказ от соли, сахара и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.