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Названа лучшая диета 2020 года
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РИА Новости

Названа лучшая диета 2020 года

14:17 03.01.2020 (обновлено: 17:28 03.01.2020)
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© Depositphotos / pathastingsИспанская кухня
Испанская кухня
© Depositphotos / pathastings
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американский портал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг самых популярных в мире диет.
Список основан на рекомендациях диетологов, нутриционистов и исследованиях ученых.
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Оптимальной диетой для любых целей эксперты сочли средиземноморскую. Она также возглавляет список лучших программ питания для больных диабетом и считается экспертами самой легкой для соблюдения.
В описании этой диеты говорится, что ее приверженцы в средиземноморских странах живут дольше, чем американцы, и реже страдают раком или сердечными заболеваниями.

"Никакого секрета здесь нет — активный образ жизни, контроль веса и диета с низким содержанием красного мяса, сахара, насыщенных жиров, богатая орехами и другими полезными продуктами", — поясняют авторы рейтинга.

Отмечается, что существует множество вариаций средиземноморской диеты — греческая, итальянская, испанская, французская. В них могут использоваться разные продукты, но сохраняются общие принципы правильного питания.
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosСредиземноморская диета
Средиземноморская диета
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
Средиземноморская диета
Второй среди лучших оказалась DASH-диета, специфика которой заключается в борьбе с гипертонией. Ее основные принципы — снижение или полный отказ от соли, сахара и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.
Замкнула тройку лидеров "гибкая вегетарианская диета" (The Flexitarian Diet), которая призывает к отказу от мяса, но допускает редкий отход от правила.
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