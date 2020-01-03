"Белоруснефть" не ожидает дефицита топлива в ближайшие десять дней

"Поступление всех видов нефтепродуктов на нефтебазы "Белоруснефти" с белорусских НПЗ осуществляется ежедневно. Кроме того, в компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на десять дней. Дефицита топлива не ожидается", - заявил Каморников. Он также добавил, что все заправочные станции сети "Белоруснефти" работают в штатном режиме.