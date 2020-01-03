В парламенте Ирака призвали принять закон о выводе иностранных войск

БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Два крупнейших блока в парламенте Два крупнейших блока в парламенте Ирака - "Саирун" и "аль-Фатх" - призвали после гибели главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани принять закон о выводе иностранных войск с территории страны, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении блоков.

Сулеймани был убит в результате удара США близ Багдада. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

"Мы осуждаем эти преступные действия... Мы призываем все национальные силы объединиться ради вывода иностранных войск, чье присутствие стало бесполезным для Ирака, а пребывание означает еще большее кровопролитие", - говорится в заявлении лидера "аль-Фатха" Хади аль-Амири.