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В парламенте Ирака призвали принять закон о выводе иностранных войск
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РИА Новости

В парламенте Ирака призвали принять закон о выводе иностранных войск

14:15 03.01.2020
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© Flickr / James (Jim) GordonИракский парламент
Иракский парламент
© Flickr / James (Jim) Gordon
Иракский парламент. Архивное фото
БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Два крупнейших блока в парламенте Ирака - "Саирун" и "аль-Фатх" - призвали после гибели главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани принять закон о выводе иностранных войск с территории страны, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении блоков.
Сулеймани был убит в результате удара США близ Багдада. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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"Мы осуждаем эти преступные действия... Мы призываем все национальные силы объединиться ради вывода иностранных войск, чье присутствие стало бесполезным для Ирака, а пребывание означает еще большее кровопролитие", - говорится в заявлении лидера "аль-Фатха" Хади аль-Амири.
"Мы подтверждаем необходимость объединения всех национальных сил и работы над прекращением их (иностранных войск – ред.) присутствия через принятие закона о выводе всех иностранных войск с иракских территорий", - сообщается в заявлении "Саирун".
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИракВ мире
Популярные комментарии
Давно пора вышвырнуть американских преступников, надеюсь что хватит у них на это духу и воли.
3 января, 14:26
МСМаксим Солдусов
1100000
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