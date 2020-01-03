Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T14:23+0300
https://ria.ru/20200103/1563092053.html
Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%
https://cdn23.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_0:137:3083:1871_1036x0_80_0_0_6518e55e165a29fa0d600ff1b0f3daa3.jpg
РИА Новости

Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%

14:15 03.01.2020 (обновлено: 14:23 03.01.2020)
595
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 89,6 миллиарда кубометров, что больше на 3%, или на 2,8 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год", - говорится в релизе.

Также в компании сообщил, что в 2019 году на Украину было импортировано 14,2 миллиарда кубометров газа, что "на 35% больше от аналогичного прошлогоднего объема". Собственная добыча газа уменьшилась на 1%, до 20,7 миллиарда кубометров, а потребление газа снизилось на 7%.
Стенд с логотипом компании Газпром на международном инвестиционном форуме Сочи 2016
2 января, 18:12
"Газпром" в 2019 году снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья
1600116
Обсудить 0
ЕвросоюзУкртрансгазМолдавияРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Флаги с логотипом концерна Белнефтехим
"Белоруснефть" не ожидает дефицита топлива в ближайшие десять дней
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
В Польше заявили об отсутствии перебоев с поставками нефти из России
Объект компании Укртранснафта
Остановка поставок нефти в Белоруссию не влияет на транзит по Украине
Стенд с логотипом компании Газпром на международном инвестиционном форуме Сочи 2016
"Газпром" в 2019 году снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья
Газораспределительная станция на Украине
Оператор ГТС Украины заявил о выполнении всех заявок "Газпрома"
Президент Польши Анджей Дуда
СМИ: президент Польши не поедет на форум в Израиле из-за Путина
Иракский парламент
В парламенте Ирака призвали принять закон о выводе иностранных войск
Иракский парламент
Вице-спикер парламента Ирака призвал провести экстренное заседание
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
Минск приостановил экспорт нефтепродуктов
Офис компании Нафтогаз в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о доходах от транзита газа из России
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили возможность созыва СБ ООН после убийства Сулеймани
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Решения Трампа провоцируют глобальные риски, заявил Туск
Газокомпрессорная станция
Минск заявил, что цена на российский газ в январе-феврале не изменится
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Иран не будет напрямую отвечать на убийство Сулеймани, считает эксперт
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7
03:25Львовский журналист назвал Киев "второсортной Москвой"
03:22Шиитское ополчение рассказало о погибших при авиаударе в Багдаде
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
01:42Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
Лента новостейМолния