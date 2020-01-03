Захарова прокомментировала ситуацию после убийства Сулеймани

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ракетный удар США по окрестностям Багдада, в результате которого был убит в том числе генерал Касем Сулеймани.
"Кроме эскалации напряжённости в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведёт", - написала Захарова в своем Facebook.
Она подчеркнула, что "ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана: "Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценивает воздушный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, как акт агрессии против его страны".