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Захарова прокомментировала ситуацию после убийства Сулеймани
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РИА Новости

Захарова прокомментировала ситуацию после убийства Сулеймани

14:14 03.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ракетный удар США по окрестностям Багдада, в результате которого был убит в том числе генерал Касем Сулеймани.
"Кроме эскалации напряжённости в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведёт", - написала Захарова в своем Facebook.
Она подчеркнула, что "ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана: "Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценивает воздушный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, как акт агрессии против его страны".
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМария ЗахароваМИД РФИранСШАВ мире
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