Захарова прокомментировала ситуацию после убийства Сулеймани

Она подчеркнула, что "ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана: "Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценивает воздушный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, как акт агрессии против его страны".