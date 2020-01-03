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В МИД оценили возможность созыва СБ ООН после убийства Сулеймани
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РИА Новости

В МИД оценили возможность созыва СБ ООН после убийства Сулеймани

14:14 03.01.2020 (обновлено: 14:16 03.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Тема операции США в Ираке и убийства в ее результате генерала Касема Сулеймани будет обсуждаться в пятницу в СБ ООН, но формат пока еще не известен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно, эта тема будет, я думаю, сегодня обсуждаться в Нью-Йорке... Конечно, она не обойдет ООН", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24".
"Формат, думаю, еще будет прорабатываться", - отметила представитель МИД РФ, отвечая на вопрос, будет ли требовать Москва созыва Совета Безопасности ООН.
Она отметила, что проект американского заявления по атакам на посольство США в Багдаде был направлен ранее на рассмотрение в СБ ООН, однако Вашингтон нанес удар по Ираку без обсуждения данного вопроса и принятия какого-либо решения по нему международным сообществом.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 10:51
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
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