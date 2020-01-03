В МИД оценили возможность созыва СБ ООН после убийства Сулеймани

"Формат, думаю, еще будет прорабатываться", - отметила представитель МИД РФ, отвечая на вопрос, будет ли требовать Москва созыва Совета Безопасности ООН.

Она отметила, что проект американского заявления по атакам на посольство США в Багдаде был направлен ранее на рассмотрение в СБ ООН, однако Вашингтон нанес удар по Ираку без обсуждения данного вопроса и принятия какого-либо решения по нему международным сообществом.