В МИД оценили возможность созыва СБ ООН после убийства Сулеймани

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Тема операции США в Ираке и убийства в ее результате генерала Касема Сулеймани будет обсуждаться в пятницу в СБ ООН, но формат пока еще не известен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно, эта тема будет, я думаю, сегодня обсуждаться в Нью-Йорке... Конечно, она не обойдет ООН", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24".
"Формат, думаю, еще будет прорабатываться", - отметила представитель МИД РФ, отвечая на вопрос, будет ли требовать Москва созыва Совета Безопасности ООН.
Она отметила, что проект американского заявления по атакам на посольство США в Багдаде был направлен ранее на рассмотрение в СБ ООН, однако Вашингтон нанес удар по Ираку без обсуждения данного вопроса и принятия какого-либо решения по нему международным сообществом.