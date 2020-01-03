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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-03T14:10+0300
https://ria.ru/20200103/1563091853.html
Россия за сутки зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/37/1562783711_0:149:2145:1356_1036x0_80_0_0_43b3f1c514abe00f5d5508601dbd9474.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии

14:10 03.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОсвобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 20 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 15, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 10, Латакия – 5, Алеппо – 3, Хама – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Алеппо – 4", - говорится в сообщении.
Сирия
Вчера, 05:02Война в Сирии
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Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
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25 октября 2019, 19:16
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