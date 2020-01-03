Россия за сутки зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 10, Латакия – 5, Алеппо – 3, Хама – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Алеппо – 4", - говорится в сообщении.

Военные из России и Турции помогли восстановить электростанцию в Сирии

Военные из России и Турции помогли восстановить электростанцию в Сирии

Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.