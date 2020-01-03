Президент Ирака призвал к разумному поведению на фоне гибели Сулеймани

БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Президент Ирака Президент Ирака Бархам Салех осудил американские авиаудары по Багдаду, в результате которых погиб глава спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани , и призвал все стороны к разумному поведению.

В полученном РИА Новости заявлении президента говорится, что Салех опечален известием о гибели Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, "сыгравших важную и решающую роль в борьбе с "Исламским государством"* (ИГ, запрещена в РФ).

"Осуждаем это нападение на военных командиров, принадлежащих к иракским военным институтам, у которого несомненно будут последствия и влияние на безопасность Ирака и региона", - заявил Салех.

Он подчеркнул, что призывает все стороны к благоразумному поведению.

При ударе США в Ираке вместе с Сулеймани и аль-Мухандисом погибли еще 10 человек, сообщил ранее посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.