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Президент Ирака призвал к разумному поведению на фоне гибели Сулеймани
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РИА Новости

Президент Ирака призвал к разумному поведению на фоне гибели Сулеймани

14:09 03.01.2020 (обновлено: 14:10 03.01.2020)
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© Фото : официальный сайт президента ИракаПрезидент Ирака Бархам Салех
Президент Ирака Бархам Салех
© Фото : официальный сайт президента Ирака
БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салех осудил американские авиаудары по Багдаду, в результате которых погиб глава спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, и призвал все стороны к разумному поведению.
В полученном РИА Новости заявлении президента говорится, что Салех опечален известием о гибели Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, "сыгравших важную и решающую роль в борьбе с "Исламским государством"* (ИГ, запрещена в РФ).
"Осуждаем это нападение на военных командиров, принадлежащих к иракским военным институтам, у которого несомненно будут последствия и влияние на безопасность Ирака и региона", - заявил Салех.
Он подчеркнул, что призывает все стороны к благоразумному поведению.
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При ударе США в Ираке вместе с Сулеймани и аль-Мухандисом погибли еще 10 человек, сообщил ранее посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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