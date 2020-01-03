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Остановка поставок нефти в Белоруссию не влияет на транзит по Украине
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РИА Новости

Остановка поставок нефти в Белоруссию не влияет на транзит по Украине

14:08 03.01.2020
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© Фото : пресс-служба компании "Укртранснафта"Объект компании "Укртранснафта"
Объект компании Укртранснафта
© Фото : пресс-служба компании "Укртранснафта"
Объект компании "Укртранснафта". Архивное фото
КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. Транзит российской нефти в Европу через Украину идет планово, несмотря на прекращение поставок сырья из РФ на НПЗ в Белоруссии, следует из сообщения "Укртранснафты".
"Транзит российской нефти в Европу осуществляется в плановом режиме на уровне более 40 тысяч тонн в сутки", - приводит сообщение компании агентство УНН.
Белорусский госконцерн "Белнефтехим" в пятницу сообщил о прекращении поставок нефти для белорусских НПЗ из РФ, их загрузка была снижена до технологического минимума. В свою очередь российская "Транснефть" сообщила, что с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ, однако транзит нефти через страну идет без ограничений.
Стенд ПАО Транснефть
Вчера, 11:40
"Транснефть" объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию
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БелнефтехимУкртранснафтаТранснефтьБелоруссияЕвропаРоссияУкраинаЭкономика
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