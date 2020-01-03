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МИД об убийстве Сулеймани: военные действовали по указке политиков
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РИА Новости

МИД об убийстве Сулеймани: военные действовали по указке политиков

14:02 03.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / / Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
CC BY-SA 4.0 / /
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Военные США в ситуации с ракетным ударом по аэропорту в Багдаде, в результате которого погиб генерал Касем Сулеймани, действовали по указке политиков, преследующих собственные интересы с учетом того, что 2020 год - предвыборный в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нужно сказать, что американские военные действовали по указке американских политиков. Нужно всем это помнить и понимать, что у американских политиков свои интересы, учитывая, что этот год предвыборный", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24".
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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