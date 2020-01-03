МИД об убийстве Сулеймани: военные действовали по указке политиков

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Военные США в ситуации с ракетным ударом по аэропорту в Багдаде, в результате которого погиб генерал Касем Сулеймани, действовали по указке политиков, преследующих собственные интересы с учетом того, что 2020 год - предвыборный в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нужно сказать, что американские военные действовали по указке американских политиков. Нужно всем это помнить и понимать, что у американских политиков свои интересы, учитывая, что этот год предвыборный", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24".