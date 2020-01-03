Глава МИД Британии призвал к деэскалации после убийства Сулеймани

ЛОНДОН, 3 янв - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призывает стороны к деэскалации конфликта после убийства иранского генерала Касема Сулеймани для предотвращения дальнейшей напряженности, об этом говорится в заявлении британского министра, распространенном в пятницу внешнеполитическим ведомством страны.
"Мы всегда признавали угрозу агрессии со стороны иранских сил "Кудс" во главе с Касемом Сулеймани. После его смерти мы настоятельно призываем все стороны к деэскалации. Дальнейший конфликт не в наших интересах", - приводятся слова Рааба.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.