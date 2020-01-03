Глава МИД Британии призвал к деэскалации после убийства Сулеймани

"Мы всегда признавали угрозу агрессии со стороны иранских сил "Кудс" во главе с Касемом Сулеймани. После его смерти мы настоятельно призываем все стороны к деэскалации. Дальнейший конфликт не в наших интересах", - приводятся слова Рааба.