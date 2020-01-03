Убийство Сулеймани не приведет к войне Ирана с США, считает политолог

АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Ликвидация главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ликвидация главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани не приведет к войне между США и Ираном , но возможны атаки на американские объекты, заявил РИА Новости политолог Айдын Скезер в пятницу.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада, всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

"Я не вижу возможности возникновения войны между Ираном и США. Однако со стороны Ирана могут быть атаки на американские объекты. Турция не будет вмешиваться в ситуацию, ограничиваясь критическими заявлениями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, между президентом США Дональдом Трампом и Хаменеи происходил закулисный переговорный процесс.

"Известно, что по многим причинам Хаменеи близок к Западу. Также известно, что у него есть близкие отношения со многими, особенно в Великобритании. Каждый знает, что Хаменеи никогда бы не одобрил нападение на посольство США в Ираке", - считает Сезер.

По его мнению, Сулеймани был самым влиятельным после Ханенеи человеком в Иране и единственным его конкурентом, претендентом после него на высший религиозный и государственный пост в стране.

"Поэтому эта операция, на мой взгляд, стала хирургической операцией против Сулеймани", - сказал Сезер.

Эксперт считает, что Хаменеи ни за что бы не подверг риску свою легитимность причастностью к такой ситуации.