Убийство Сулеймани не приведет к войне Ирана с США, считает политолог

АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Ликвидация главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани не приведет к войне между США и Ираном, но возможны атаки на американские объекты, заявил РИА Новости политолог Айдын Скезер в пятницу.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада, всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
"Я не вижу возможности возникновения войны между Ираном и США. Однако со стороны Ирана могут быть атаки на американские объекты. Турция не будет вмешиваться в ситуацию, ограничиваясь критическими заявлениями", - сказал собеседник агентства.
По его словам, между президентом США Дональдом Трампом и Хаменеи происходил закулисный переговорный процесс.
"Известно, что по многим причинам Хаменеи близок к Западу. Также известно, что у него есть близкие отношения со многими, особенно в Великобритании. Каждый знает, что Хаменеи никогда бы не одобрил нападение на посольство США в Ираке", - считает Сезер.
По его мнению, Сулеймани был самым влиятельным после Ханенеи человеком в Иране и единственным его конкурентом, претендентом после него на высший религиозный и государственный пост в стране.
"Поэтому эта операция, на мой взгляд, стала хирургической операцией против Сулеймани", - сказал Сезер.
Эксперт считает, что Хаменеи ни за что бы не подверг риску свою легитимность причастностью к такой ситуации.
"Если нападение на посольство США было идеей Сулеймани, то сценарий ясен. Если это был не он, то, возможно, Хаменеи способствовал тому, чтобы это выглядело именно так. Иначе он бы не примчался так быстро в Багдад", - сказал собеседник агентства.