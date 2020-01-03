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MNG Jet после побега экс-главы Nissan на ее самолете обратилась в суд
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РИА Новости

MNG Jet после побега экс-главы Nissan на ее самолете обратилась в суд

13:45 03.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Карлос Гон. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Турецкая компания MNG Jet, оказывающая услуги авиаперевозчика, заявила, что имени экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона не было в списках пассажиров самолета, на котором он, предположительно, покинул Японию, и подала иск в суд, сообщается на сайте фирмы.
В декабре 2019 года компания сдала в аренду два частных самолета для разных клиентов, один из них направлялся из Дубаи в Осаку, а затем – в Стамбул, другой летел из Стамбула в Бейрут. Как отмечает компания, "на первый взгляд эти два случая не были связаны друг с другом, имя Гона не значилось в официальной документации ни к одному из этих рейсов". Компания подчеркивает, что не является владельцем воздушных судов, а эксплуатирует их.
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
2 января, 10:46
СМИ: экс-глава Nissan Гон носил с собой еще один французский паспорт
"Узнав через СМИ, что самолет сдавался в аренду в интересах господина Гона, а не официально заявленных пассажиров, компания MNG Jet начала внутреннее расследование и 1 января, в среду, подала в Турции иск, чтобы привлечь причастных к ответственности", - говорится в заявлении компании.
Как отмечает перевозчик, один из ее сотрудников признался, что подделал некоторые данные, действуя "сам по себе, без ведома или распоряжения менеджмента MNG Jet". Сейчас в отношении него проводится расследование.
Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Келли был отпущен под залог 25 декабря 2018 года. Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов). Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
Новости о бывшем главе концерна Nissan Карлосе Гоне на телеэкране в Токио, Япония
31 декабря 2019, 06:46
Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"
Однако 31 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем Гон подтвердил свое нахождение в этой стране. Существует несколько версий того, как ему удалось обойти охрану и японскую иммиграционную службу. Согласно одной из них, на Рождество в его доме был организован праздничный концерт. Скорее всего, в роли "музыкантов" выступали сотрудники некоей частной охранной фирмы.
После концерта Гон покинул стены дома в футляре от музыкального инструмента. Затем он был доставлен в один из аэропортов, скорее всего, в районе Кансай, где покинул Японию на частном самолете. Существует мнение, что он и в самолете находился в футляре от музыкального инструмента – иначе сложно объяснить, как ему удалось обойти бдительность паспортного контроля. В то же время ливанская сторона утверждает, что Гон покинул Японию легально и поводов для его преследования нет.
Три паспорта Гона – ливанский, французский и бразильский – находились у адвокатов. Возникло предположение, что он мог покинуть страну по паспорту, сделанному на другое имя. Таким образом, тень падает на консульские службы стран, гражданином которых он являлся. Власти Франции отказались комментировать информацию о возможном наличии у Гона второго французского паспорта. Полиция Японии ищет тех, кто помогал беглецу, а также в четверг начала обыск в его доме. Также сообщалось, что Гон находился на борту бизнес-джета Bombardier турецкой компании MNG Jet Havacılık AS.
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Карлос ГонТурцияЯпонияЛиванВ мире
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