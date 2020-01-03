Социальные выплаты россиян защитят от списания за долги с 1 июня

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Закон, исключающий принудительное списание с россиян задолженностей с выплат социального характера, вступит в силу в РФ с 1 июня 2020 года.

Ранее россияне неоднократно сталкивались с принудительным списанием в счет долга средств, на которые по закону обращение взыскания не допускается. Такое происходит из-за того, что приставы не могут знать о назначении средств на счетах должников.

Нововведение позволит исключить ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебные приставы для погашения долга могли заблокировать счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или, например, пособиями по причине вреда здоровью.

Поправками в законодательство четко прописывается механизм, когда каждое поступление социального характера будет обозначено в банковской системе, чтобы защитить подобные выплаты от взысканий. Социальные выплаты будут соответствующим образом маркироваться — в расчетных документах планируется указывать соответствующий код вида дохода (порядок указания этого кода установит Банк России).