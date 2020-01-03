"Транснефть" объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
По его словам, транзит сырья через территорию Белоруссии не прекращался и осуществляется без каких-либо ограничений.
В пресс-службе концерна "Белнефтехим" ранее заявили, что загрузка НПЗ снижена до технологического минимума. Сейчас заводы работают на сформированных ранее запасах нефти.
25 декабря 2019, 23:48Глава "Транснефти" ответил на угрозу Лукашенко "забрать" две трубы