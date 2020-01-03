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"Транснефть" объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию
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РИА Новости

"Транснефть" объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

11:40 03.01.2020 (обновлено: 16:46 03.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд ПАО "Транснефть"
Стенд ПАО Транснефть
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Стенд ПАО "Транснефть". Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
По его словам, транзит сырья через территорию Белоруссии не прекращался и осуществляется без каких-либо ограничений.
В пресс-службе концерна "Белнефтехим" ранее заявили, что загрузка НПЗ снижена до технологического минимума. Сейчас заводы работают на сформированных ранее запасах нефти.
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ТранснефтьБелоруссияРоссияЭкономика
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