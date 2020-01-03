Лидер шиитов Ирака призвал к сдержанности после убийства Сулеймани

БЕЙРУТ, 3 янв - РИА Новости. Духовный лидер иракских шиитов аятолла Али Систани призвал иракцев к адекватному поведению и сдержанности в связи с убийством главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает иракский телеканал "Сумария".
"Мы призываем действующие стороны к сдержанности и адекватным действиям", - приводит его слова телеканал.
Шиитский духовный лидер Ирака назвал бомбардировку США у аэропорта Багдада "вероломной агрессией и нарушением суверенитета Ирака".
Глава спецподразделения "Кудс" КСИР Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби".
В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала КСИР актом международного терроризма, а его ведомство выразило Вашингтону решительный протест.