Лидер шиитов Ирака призвал к сдержанности после убийства Сулеймани

"Мы призываем действующие стороны к сдержанности и адекватным действиям", - приводит его слова телеканал.

Глава спецподразделения "Кудс" КСИР Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби".

В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.