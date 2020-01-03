Британия усилила меры безопасности на базах на Ближнем Востоке

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Британские военные усилили меры безопасности на базах на Ближнем Востоке после убийства главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает телеканал Sky News.
"Британские военные усилили меры безопасности и готовность на базах на Ближнем Востоке после убийства самого высокопоставленного военного командира Ирана генерала Касема Сулеймани в Багдаде", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.