"Аэрофлот" признали самой пунктуальной авиакомпанией в мире

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. "Аэрофлот" был назван самой пунктуальной в мире авиакомпанией по итогам года, а международный терминал "Шереметьево" — самым пунктуальным аэропортом, . "Аэрофлот" был назван самой пунктуальной в мире авиакомпанией по итогам года, а международный терминал "Шереметьево" — самым пунктуальным аэропортом, сообщает Daily Mail со ссылкой на данные аналитической компании Cirium.

На втором месте после "Аэрофлота" — японская All Nippon Airways, на третьем – американская Delta Air Lines, которая признана самой пунктуальной в США.

У "Аэрофлота" 86,7 вылетов были произведены по расписанию в 2019 году, у All Nippon Airways — 86,3 %, а у Delta Air Lines — 85,7%. На четвертом месте бразильская авиакомпания Azul (83,5 %), а на пятом — Japan Airlines (82,2 %).

В "Шереметьево" 95,01% рейсов вылетели вовремя, за ним в списке самых пунктуальных аэропортов Guangzhou Baiyun International (92,52%) и Shanghai Pudong International (91,04%).