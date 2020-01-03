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"Аэрофлот" признали самой пунктуальной авиакомпанией в мире
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РИА Новости

"Аэрофлот" признали самой пунктуальной авиакомпанией в мире

13:46 03.01.2020 (обновлено: 13:51 03.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. "Аэрофлот" был назван самой пунктуальной в мире авиакомпанией по итогам года, а международный терминал "Шереметьево" — самым пунктуальным аэропортом, сообщает Daily Mail со ссылкой на данные аналитической компании Cirium.
На втором месте после "Аэрофлота" — японская All Nippon Airways, на третьем – американская Delta Air Lines, которая признана самой пунктуальной в США.
У "Аэрофлота" 86,7 вылетов были произведены по расписанию в 2019 году, у All Nippon Airways — 86,3 %, а у Delta Air Lines — 85,7%. На четвертом месте бразильская авиакомпания Azul (83,5 %), а на пятом — Japan Airlines (82,2 %).
В "Шереметьево" 95,01% рейсов вылетели вовремя, за ним в списке самых пунктуальных аэропортов Guangzhou Baiyun International (92,52%) и Shanghai Pudong International (91,04%).
Компания Cirium, которая занимается анализом данных о путешествиях, каждый год составляет подобные отчеты на основе информации о 100 тысячах перелетах. Аналитики компании считают, что рейс был совершен вовремя, если самолет оказался около выхода на посадку в пределах 15 минут от заявленного в расписании времени. Пунктуальность аэропортов измеряется на основании данных о вылетах.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмАэрофлотМоскваШереметьево (аэропорт)США
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