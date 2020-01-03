В ЕС обеспокоены решением Турции вмешаться в конфликт в Ливии

Стано также добавил, что альтернативы мирному решению кризиса в Ливии нет.

"ЕС продолжает придерживаться твёрдого убеждения в том, что военного решения ливийского кризиса не существует... ЕС будет продолжать активно участвовать в поддержке всех мер по деэскалации и шагов, ведущих к эффективному прекращению огня и возобновлению политических переговоров", - говорится в заявлении Стано, размещённом на сайте Внешнеполитической службы ЕС.