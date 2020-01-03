В ЕС обеспокоены решением Турции вмешаться в конфликт в Ливии

В четверг парламент Турции большинством голосов принял законопроект, который позволяет отправлять турецкие войска в Ливию.
"ЕС сильно обеспокоен решением Турции вмешаться в конфликт. Поддержка тех, кто сражается там, приведет только к дальнейшей дестабилизации страны и региона. Эмбарго ООН на оружие должно соблюдаться всеми", - сообщается на странице представителя пресс-службы Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петера Стано в Twitter.
Стано также добавил, что альтернативы мирному решению кризиса в Ливии нет.
Libya: EU strongly concerned about Turkey's decision to intervene in the conflict. Supporting those who are fighting there will only further destabilise the country & wider region. UN arms embargo must be respected by all https://t.co/vwKbGazgVZ— Peter Stano (@ExtSpoxEU) January 3, 2020
"ЕС продолжает придерживаться твёрдого убеждения в том, что военного решения ливийского кризиса не существует... ЕС будет продолжать активно участвовать в поддержке всех мер по деэскалации и шагов, ведущих к эффективному прекращению огня и возобновлению политических переговоров", - говорится в заявлении Стано, размещённом на сайте Внешнеполитической службы ЕС.
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