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В ЕС обеспокоены решением Турции вмешаться в конфликт в Ливии
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РИА Новости

В ЕС обеспокоены решением Турции вмешаться в конфликт в Ливии

13:18 03.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз серьезно обеспокоен решением властей Турции вмешаться в конфликт в Ливии и считает, что этот шаг может привести к дальнейшей дестабилизации ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
В четверг парламент Турции большинством голосов принял законопроект, который позволяет отправлять турецкие войска в Ливию.
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"ЕС сильно обеспокоен решением Турции вмешаться в конфликт. Поддержка тех, кто сражается там, приведет только к дальнейшей дестабилизации страны и региона. Эмбарго ООН на оружие должно соблюдаться всеми", - сообщается на странице представителя пресс-службы Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петера Стано в Twitter.
Стано также добавил, что альтернативы мирному решению кризиса в Ливии нет.
"ЕС продолжает придерживаться твёрдого убеждения в том, что военного решения ливийского кризиса не существует... ЕС будет продолжать активно участвовать в поддержке всех мер по деэскалации и шагов, ведущих к эффективному прекращению огня и возобновлению политических переговоров", - говорится в заявлении Стано, размещённом на сайте Внешнеполитической службы ЕС.
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27 декабря 2019, 14:24
Эксперт: Турция не сможет позволить себе масштабную операцию в Ливии
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БрюссельЕвросоюзЛивияТурцияВ мире
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