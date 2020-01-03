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Слуцкий призвал Иран избегать резкого ответа на убийство Сулеймани
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РИА Новости

Слуцкий призвал Иран избегать резкого ответа на убийство Сулеймани

13:17 03.01.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани - варварская провокация со стороны США, однако Тегерану сейчас важно избегать шагов, способных привести к резкому ухудшению обстановки на Ближнем Востоке, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 13:14
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"Убийство Сулеймани - варварская провокация США. Ни к чему кроме эскалации напряженности в регионе она не приведет. Американцы перешли красную черту, и в этот раз последствия могут быть самыми серьезными. Иран уже пообещал отомстить и дать "сокрушительный ответ", - заявил Слуцкий журналистам.
В то же время парламентарий предостерег Иран от резких шагов, которые могут обострить и без того накаленную обстановку на Ближнем Востоке.
"На мой взгляд, Тегерану сейчас важно избегать дальнейших шагов, способных привести к резкому ухудшению обстановки в регионе, и действовать в правовом поле. И я не исключал бы здесь необходимости рассмотрения всей ситуации в Совбезе ООН", - добавил депутат.
Также российский парламентарий выразил соболезнования всему иранскому народу, отметив, что Сулеймани был "его верным сыном".
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИранСШАВ мире
Популярные комментарии
В правовом поле? Где этот Слуцкий его видел??? В стране дураков? Ну, да, только чего же мы все восхищались нашим 80-летним журналистам,скрутившим напавшего на него мигранта в Лондоне, хотя там принято в правом поле реагировать: всё отдать, убежать и звонить в полицию... И это - наши депутаты? Да уж, навыбирали!
3 января, 13:23
Von Stirliz
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