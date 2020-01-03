Гибель Сулеймани чревата тяжелыми последствиями, заявили в МИД

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Гибель иранского генерала Гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара США по аэропорту Багдада чревата тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, заявили в пятницу в МИД РФ.

"С тревогой восприняли информацию о гибели командующего силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в ходе удара вооруженных сил США по аэропорту Багдада. Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности", - говорится в комментарии МИД РФ, размещенном на сайте дипведомства.

"Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", - отметили в российском ведомстве.