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Гибель Сулеймани чревата тяжелыми последствиями, заявили в МИД
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РИА Новости

Гибель Сулеймани чревата тяжелыми последствиями, заявили в МИД

13:14 03.01.2020 (обновлено: 13:20 03.01.2020)
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CC BY-SA 4.0 / / Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
CC BY-SA 4.0 / /
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара США по аэропорту Багдада чревата тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, заявили в пятницу в МИД РФ.
"С тревогой восприняли информацию о гибели командующего силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в ходе удара вооруженных сил США по аэропорту Багдада. Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности", - говорится в комментарии МИД РФ, размещенном на сайте дипведомства.
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"Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", - отметили в российском ведомстве.
Ранее стало известно, что США нанесли удары по "двум целям, связанным с Ираном" в Багдаде. В результате был убит глава спецподразделения "Кудс" КСИР генерал Касим Сулеймани.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМИД РФСШАВ мире
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