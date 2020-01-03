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Медведев присудил премии в области СМИ за 2019 год
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РИА Новости

Медведев присудил премии в области СМИ за 2019 год

13:10 03.01.2020 (обновлено: 17:13 03.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области средств массовой информации. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Десять ежегодных премий в миллион рублей каждая присуждаются с 2013 года за значительные творческие и профессиональные достижения.
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Как отмечается, в 2019 году необходимое количество голосов получили пять соискателей и четыре коллектива.
Традиционно одна из премий присуждается по предложению председателя правительства. На этот раз ее получил телеведущий, общественный и государственный деятель Михаил Швыдкой за персональный вклад в развитие СМИ.
Премии также удостоены независимый журналист Аликбер Абдулгамидов, первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина, издатель русскоязычных СМИ в Австралии и Новой Зеландии Семен Пинчук, обозреватель отдела культуры "Российской газеты" Валерий Кичин, генеральный директор ООО "АБВГДейка" Татьяна Черняева и директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова.
Помимо этого, премию получили заведующий отделом культуры редакции газеты "Коммерсантъ" Сергей Ходнев, корреспонденты Татьяна Кузнецова и Андрей Плахов, обозреватели Борис Барабанов и Михаил Трофименков. Их наградили за многолетнюю успешную работу в сфере журналистики о культуре и искусстве.
Информационный центр радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь" удостоен награды за продвижение и поддержку духовно-нравственных ценностей в современном обществе. Премию получили региональный директор Денис Маханько, литературный редактор — продюсер литературно-просветительских программ Андрей Тарасов и сотрудник центра Алексей Дементьев.
Еще одну премию присудили Центру по содействию развития культуры чтения и книгоиздания "Горький Медиа". Его руководители Борис Куприянов и Мария Лошкарева награждены за создание и продвижение сетевого издания "Горький", активную деятельность по формированию литературного интернета, популяризации отечественной литературы и пропаганде чтения.
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук
23 декабря 2019, 14:48
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