Медведев присудил премии в области СМИ за 2019 год

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области средств массовой информации. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Десять ежегодных премий в миллион рублей каждая присуждаются с 2013 года за значительные творческие и профессиональные достижения.

Как отмечается, в 2019 году необходимое количество голосов получили пять соискателей и четыре коллектива.

Традиционно одна из премий присуждается по предложению председателя правительства. На этот раз ее получил телеведущий, общественный и государственный деятель Михаил Швыдкой за персональный вклад в развитие СМИ.

Премии также удостоены независимый журналист Аликбер Абдулгамидов, первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина, издатель русскоязычных СМИ в Австралии и Новой Зеландии Семен Пинчук, обозреватель отдела культуры "Российской газеты" Валерий Кичин, генеральный директор ООО "АБВГДейка" Татьяна Черняева и директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова.

Помимо этого, премию получили заведующий отделом культуры редакции газеты "Коммерсантъ" Сергей Ходнев, корреспонденты Татьяна Кузнецова и Андрей Плахов, обозреватели Борис Барабанов и Михаил Трофименков. Их наградили за многолетнюю успешную работу в сфере журналистики о культуре и искусстве.

Информационный центр радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь" удостоен награды за продвижение и поддержку духовно-нравственных ценностей в современном обществе. Премию получили региональный директор Денис Маханько, литературный редактор — продюсер литературно-просветительских программ Андрей Тарасов и сотрудник центра Алексей Дементьев.