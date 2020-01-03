Минобороны рассказало, где пройдут самые масштабные учения в 2020 году

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Наиболее масштабные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пройдут в 2020 году в Оренбургской и Иркутской областях, сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Наиболее масштабные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пройдут в 2020 году в Оренбургской и Иркутской областях, сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев уже сообщал, что в 2020 году этот род войск проведет более 200 учений.

"Несомненно, самые масштабные учения РВСН в 2020 году будут проведены под непосредственным руководством командующего РВСН на территории Оренбургской и Иркутской областей в рамках контрольных комплексных проверок по итогам периодов обучения", - говорится в сообщении департамента.