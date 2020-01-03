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Минобороны рассказало, где пройдут самые масштабные учения в 2020 году
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РИА Новости

Минобороны рассказало, где пройдут самые масштабные учения в 2020 году

13:05 03.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоенные учения
Военные учения
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военные учения. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Наиболее масштабные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пройдут в 2020 году в Оренбургской и Иркутской областях, сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев уже сообщал, что в 2020 году этот род войск проведет более 200 учений.
"Несомненно, самые масштабные учения РВСН в 2020 году будут проведены под непосредственным руководством командующего РВСН на территории Оренбургской и Иркутской областей в рамках контрольных комплексных проверок по итогам периодов обучения", - говорится в сообщении департамента.
В Минобороны напомнили, что в 2019 году Россия провела пять пусков стратегических ракет.
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Ракетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
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