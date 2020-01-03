МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. МВД России намерено создать в 2020 году подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства Кирилл Смуров.
"Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года, этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделения на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена", - сказал Смуров на круглом столе в Госдуме.
Он отметил, что также могут быть приняты поправки в законодательство, которые ужесточат ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.
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