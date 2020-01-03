МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

"Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года, этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделения на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена", - сказал Смуров на круглом столе в Госдуме.