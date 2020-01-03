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https://ria.ru/20200103/1563090283.html
МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
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РИА Новости

МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

12:54 03.01.2020 (обновлено: 13:15 03.01.2020)
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. МВД России намерено создать в 2020 году подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства Кирилл Смуров.
"Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года, этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделения на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена", - сказал Смуров на круглом столе в Госдуме.
Он отметил, что также могут быть приняты поправки в законодательство, которые ужесточат ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.
Пользователь с ноутбуком
28 октября 2019, 17:36
"Трезвая Россия" подсчитала интернет-ссылки, пропагандирующие наркотики
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Госдума РФМВД РФРоссияИнтернетБезопасностьОбщество
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